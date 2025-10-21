Andy y Lucas, en crisis: no les cuadran las cuentas y las deudas crecen

Mucho se hablaba ya del final del dúo formado por Andy y Lucas, que después de un cuarto de siglo sobre los escenarios emprendías su última gira. Pero está dando mucho juego su tour, no tanto por la nostalgia que despiertan sus canciones y letras, sino especialmente por la guerra que los artistas han tratado de ocultar a su público y que ha terminado por estallar. Mucho han medido sus pasos para que no se conociesen algunos episodios que evidencian sus desavenencias. Vienen de lejos, pero ahora la tensión es mayúscula y ninguno desea ya guardar silencio para mantener la compostura. Ahora prima el ‘sálvese quien pueda’.

En ello anda ambos. Niegan algunas informaciones, dan validez a otras, dicen y se desdicen y entre medias hablan fuentes cercanas, familiares y supuestos testigos. El huracán mediático cubre muchas horas en televisión. Este martes de nuevo. Pero ahora han cambiado el enfoque y ya no se habla de su supuesta pelea o las heridas resultantes. Tampoco de presuntas infidelidades o lucha de egos. Se ha puesto sobre la mesa ahora el dinero para explicar lo que les sucede a los cantantes y, al parecer, a ninguno de los dos les va del todo bien.

Andy y Lucas, pinchan también en lo económico

La polémica está a la orden del día con el dúo que marcó una generación cuando se subieron a los escenarios en los años 2000. Muchas son las versiones y también los motivos expuestos para explicar el enfrentamiento entre los que se consideraban íntimos amigos. Ahora se señala que “el problema principal ahora es de números, de dinero”, destaca Lorena Vázquez desde ‘Y ahora Sonsoles’.

Y es que sostiene que Andy no le salen las cuentas en los pagos de la gira y mucho menos las explicaciones que Lucas le habría dado al respecto. “El concierto que inició la gira en Madrid factura 450.000 euros, de esos les quedan 200.000 euros netos y, por lo que sabemos, a Andy no le habrían llegado exactamente 100.000 euros”, comienza a detallar la periodista. El beneficio no se repartió a partes iguales. Esto les ha llevado a discutir, elevando más aún el tono bélico de sus ya escasas conversaciones.

Pero hay más. Por separado parece que las cuentas tampoco les salen, como así destacan desde ‘El tiempo justo’ en Telecinco. Aportando detalles de su patrimonio, Luis Pliego habla de la crisis que ambos estarían atravesando: “Andy tiene una deuda desde 2017 de 125.000 euros con la Agencia Tributaria. Ha generado unos intereses de 50.000 euros y tiene una hipoteca de un piso en Cádiz”. El mayor problema que destaca el colaborador es que “no ha pagado nada, porque se ha renovado el embargo que tiene sobre sus bienes. Él tiene una situación bastante delicada. Le urge cobrar ese último concierto para ir liquidando”.

Pero Lucas no estaría en mejor situación según Pliego: “En cuanto a Lucas, que siempre ha dicho que es millonario y vende muchos discos. Los cinco pisos tienen hipotecas y dejó de pagarlas poco antes del inicio de esta gira, pidió una moratoria de nueve meses para poder pagarlas”. Con todo ello, sentencian que “ninguno de los dos puede sacar pecho de que esté al corriente de sus obligaciones”, aunque en realidad lo que defienden es su honor de cara a sus fans, echando leña al fuego y creando una guerra civil entre su horda de fieles.