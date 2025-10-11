Rosario Mohedano, sobre Amador: "Pillé a mi padre en un renuncio"

A veces las buenas intenciones las carga el diablo y es lo que le debió de pasar a Rosario Mohedano cuando a finales de agosto publicó una imagen familiar que encendió todas las alarmas por la salud de su padre, Amador Mohedano. Acompañada de la frase "Todos los días doy gracias a la vida por un día más y estar rodeada de los míos! Y para ti, ¿Cuál es tu mayor tesoro?", compartió una serie de imágenes rodeada de sus familiares. Entre ellas, la de Amador, que aparecía mucho más delgado tras un reciente ingreso hospitalario por problemas intestinales.

Su impactante aspecto demacrado, unido a la pérdida de peso, provocó reacciones tanto en las redes sociales como en los programas de televisión. El mensaje de Rosario reflejando unidad y agradecimiento por la familia, aunque positivo, generó aún más especulación y comentarios en redes.

Familiares como Gloria Camila y el propio Amador salieron públicamente a tranquilizar, aclarando que la pérdida de peso se debía a la estricta dieta líquida prescrita durante el ingreso, y que se encontraba en proceso de recuperación. Pidieron evitar alarmismos innecesarios.

Aclaraciones

El viernes Rosario asistió al concierto de despedida de Andy y Lucas en el Palacio Vistalegre de Madrid. Allí, la artista atendió a la prensa y desveló, en primer lugar, cómo es la relación actual de sus padres después de todas las especulaciones que ha habido sobre ellos.

"Mis padres están separados desde hace muchísimos años y lo que quieren, porque intentaron que la prensa no les volviera a relacionar, es tener una relación por lo menos cordial y verse de vez en cuando", explicó.

La sobrina de Rocío Jurado reconoce que sus esporádicos encuentros siempre han ido seguidos de algún rumor sobre la posibilidad de una reconciliación. "Ellos tienen vidas separadas, lo que les une son sus hijos, que tienen cuatro hijos maravillosos, sus nietos también y lo que quieren es dejar las cosas claras porque no quieren que haya confusiones sobre su relación", insistió.

"Pillé a mi padre en un renuncio"

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la relación de ambos, sobre todo después de los problemas de salud que ha tenido Amador y supuesta poca preocupación que Rosa Benito ha mostrado por él. Cansada de elucubraciones, la artista zanjó anoche que su padre está bien. "Estuvo mal un tiempo y entonces ha ido poco a poco mejorando porque tiene muchas cositas, pero cuando compartí la foto en ningún momento quise preocupar absolutamente a nadie, y de hecho no fui a ningún programa de televisión, aunque me llamaron todos".

Señaló que, si hubiese imaginado el revuelo que se iba a formar por la fotografía, no la habría publicado. "Mi padre estaba en su casa y le pillé además en un renuncio".