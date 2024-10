Ángel Cristo filtra fotos de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos en Reino Unido

Ángel Cristo se propuso a principios de año cobrarse una venganza contra su madre, Bárbara Rey. Le acusaba de haberle dado mala infancia, de haberle hecho pasar por situaciones que un niño jamás debería haber vivido, con episodios violentos, con drogas y excesos, además de meterle en una trama de chantaje a más alto nivel. Asegura ser autor de unas fotografías al Rey Juan Carlos junto a su madre captadas en 1994 y que vieron la luz en la revista holandesa ‘Privé’, provocando un gran escándalo internacional. La vedette se refugia en la justicia para tumbar a su hijo y llevarle directamente a prisión, como así desea también Sofía Cristo al decir que quiere que su hermano “se pudra en la cárcel”. Él, lejos de amedrentarse, ha repetido la jugada, desafiando de nuevo a su familia, filtrando ahora las mismas imágenes al periódico británico ‘The Thelegraph’.

Ángel Cristo Jr. en el especial de "¡De Viernes!" sobre Bárbara Rey Telecinco

El recién convertido en marido de Ana Herminia no piensa parar hasta que se sepa la verdad, como así ha dicho en infinidad de ocasiones en sus entrevistas. Sabe que se enfrenta a una posible condena a prisión, pero eso no le asusta si con ello hace justicia y se reconcilia con su pasado, aunque suponga romper lazos con su madre y su hermana. Tiene ases en la manga y se le ve seguro en esta vendetta a modo de filtración de las fotografías del escándalo a medios internacionales. Tras hacerlo una primera vez, dijo no temer las consecuencias legales, dado que subraya ser autor de las instantáneas y deja en el aire si su madre no habría dado su consentimiento para que se publicasen en el pasado, algo que le eximiría de responsabilidad. O esa sería su baza. De ahí que vuelva a cometer la misma acción, ahora en Reino Unido.

Lo hace no solo cediendo el derecho de publicación de las fotos que han supuesto un tsunami informativo las últimas semanas. También con una controvertida entrevista en la que acusa a su madre de obligarle a ver cómo mantenía relaciones sexuales con el Rey Emérito. Todo con la intención de que el menor tomase fotografías y realizase grabaciones que les pudiesen servir de pruebas de sus encuentros. También como material que intercambiar mediante lo que él mismo adelantó como “dos chantajes con éxito y uno fracasado”. Ahora, estas imágenes son de dominio público, al menos sí se han podido mostrar desde los kioscos holandeses y ahora en los británicos. Son las mismas, pero desde ‘The Telegraph’ se deja abierta la posibilidad de nuevas entregas, con nuevo material e información que acrecentaría el escándalo más si cabe. Algo que James Badcock, periodista que ha entrevistado a Ángel Cristo, emplaza “en el futuro”.

Ángel Cristo, Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos Fotomontaje La Razón

El autor del reportaje bomba en la prensa británica cree que hay “censura” en lo referente a las fotografías de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos, que, sin embargo, vuelven a salir a la luz: “Esa es la intención, queremos que se sepa la verdad y no entendemos por qué en España se sigue manteniendo cierta censura y los grandes medios no cuentan nada sobre este asunto”, se queja el periodista a ‘Vanitatis’. Pese a que considere que se ha silenciado la historia, lo cierto es que Ángel Cristo ha tenido oportunidad de contar su verdad en incontables ocasiones, como así ha hecho muchas veces en ‘De viernes’, así como ante los micrófonos a pie de calle y ahora de nuevo en la prensa internacional. De nuevo señala que lo que sufrió fue “maltrato infantil” y que sabía que el chantaje al Rey Emérito estaba mal, pero se sintió obligado a obedecer órdenes para salvar a su familia de la ruina económica. Ahora quiere que se haga justicia, que el mundo sepa lo que hizo su madre, aunque pide perdón al Soberano por verse inmerso en este ajuste de cuentas familiar.