Quién es Màrius, el hijo de Pep Guardiola que contiene la furia del padre

A Pep Guardiola se le tiene por líder tranquilo, cabal y un seductor táctico en el terreno de juego. Trabaja hasta la obsesión, sin horarios. Aunque exigente, sabe también cuándo y cómo aflojar la cuerda. Pero, como cualquier ser humano, tiene sus momentos bajos y este parece ser uno de ellos. El entrenador y su equipo, el Manchester City, vive su peor crisis desde que el técnico catalán asumió el cargo en 2016.

Tiene el contrapeso emocional de su familia: Cristina Serra, su mujer y compañera de vida, y sus tres hijos, María, Màrius y Valentina. De ellos, la mayor, de 23 años, es la más conocida. De profesión influencer y con casi un millón de seguidores en sus redes, se ha convertido en una celebridad en los círculos de moda londinenses. La pequeña, de 16, estudia. Y el único varón, Màrius, de 21 años, siendo el más discreto acaba de saltar al ruedo mediático por un gesto que ha tenido con su padre y en pocas horas se ha hecho viral.

De vuelta al hotel después de una nueva derrota, Guardiola fue increpado por un hincha. "Get out mate, just cause you lost (vete, amigo, has perdido)". Las palabras agotaron la paciencia del técnico catalán, que se dio media vuelta y le respondió desafiante: "¿Quieres saber lo que es perder? ¿Quieres saberlo?". Sus acompañantes le sujetaron. Entre ellos estaba su hijo, que le advirtió: “"Papá, ya está".

Hasta ahora, poco sabíamos de Màrius, aparte de su complicidad en el campo de golf, donde padre e hijo practican una de sus grandes pasiones. Ajeno al fútbol, Màrius ha terminado sus estudios en Reino Unido con un expediente brillante y ha enfocado su carrera hacia la gestión empresarial. Actualmente, es CEO de tres compañías ubicadas en Manchester, enfocadas al marketing comercial, que dirige junto a su amigo y socio alemán, Muhammad Abdullah Gerim. Cuenta con varias sociedades a su nombre: Magius Holdings Limited, M4rius Holding Limited y Lead the Market Limited. Esta última, dedicada al marketing digital y servicios de publicidad, es la más exitosa. También fundó una agencia de publicidad para llevar por todo el mundo la imagen y derechos de relevantes personalidades inglesas.

Su socio Gerim, mánager deportivo de origen turco, ha representado a varios futbolistas en los últimos años. A pesar de su juventud -30 años- posee una amplia trayectoria en el mundo de la moda, como responsable la marca deportiva JD Sports, y en consultoría financiera. Con él, Màrius Guardiola ha empezado a escribir su propia historia. El vídeo con su padre no deja de ser una anécdota.