¿Quién es Steve Aoki? La boda secreta y la tragedia que marcó al excéntrico Dj

Aunque es uno de los Dj más conocidos a escala internacional, lo cierto es que no todos saben quién es Steve Aoki. El último invitado de ‘El Hormiguero’ de la semana nació en Miami en 1977 y poco a poco se ha ido haciendo un nombre propio en las grandes fiestas con sus temazos, siendo uno de los mayores reclamos para festivales y grandes acontecimientos. En España su nombre está asociado a una tragedia, aquella que tuvo lugar la noche de Halloween en 2012 en el Madrid Arena, donde cinco jóvenes perdieron la vida a consecuencia de una avalancha humana. Él no paró de pinchar y eso aún le remueve por dentro.

Fans de toda España llevaban semanas esperando la actuación del discjockey de música house Steve Aoki larazon

Nacido en Miami en 1977, era el encargado de amenizar la noche del 31 de octubre en la macrofiesta que terminó en tragedia por las numerosas irregularidades de la organización. El Dj estadounidense no se enteró de lo que estaba sucediendo a escasos metros de él, cuando una estampida hizo que la gente, con exceso de aforo, tratase de salir del recinto. Cinco chicas murieron en el intento. Su música seguía sonando, hasta que se enteró cuando acabó la velada y se vio obligado a emitir un comunicado: “Tres personas habían muerto durante una avalancha humana que ocurrió en una de las salidas. La seguridad de mis fans siempre ha sido mi prioridad y si hubiera sabido que había cualquier peligro había terminado mi concierto inmediatamente”, se excusó. El balance de víctimas aumentó días después. Esta tragedia marcó su carrera, aunque ya había despegado lo suficiente como para que no se viese afectada.

En parte, porque sus espectáculos no solo se componen de buena música, sino también se ofrecen dosis de desenfreno con lanzamiento incluso de pasteles. Su excentricidad va más allá de su faceta profesional o de cómo se presenta a sus seguidores, sino también es evidente en su día a día. Por ejemplo, está su reticencia a envejecer, de ahí que se someta a un régimen conocido como biohacking para reducir el impacto sobre su organismo, en el que se asegura unas horas de sueño diarias para el correcto funcionamiento de su cuerpo. Y eso que en su cuello lleva tatuado un lema al que no hace demasiado caso: “Dormiré cuando esté muerto”. Quizá porque también le ha declarado la guerra a la muerte y no desea ser vencido bajo ningún concepto, buscando la fórmula de la eterna juventud y de la vida sin más allá. De ahí que incluso esté planteándose criogenizarse como opción para perdurar más.

Steve Aoki en uno de sus espectáculos Instagram

Sus excentricidades no terminan aquí. Steve Aoki ha sido elegido en 2022 como uno de los ocho civiles que volarán a la luna gracias a la compañía de SpaceX. Ha sido el multimillonario japonés Yusaku Maezawa quien le ha dado este voto de confianza que le llevará al espacio y a coronar nuestro satélite, aunque aún no tiene fecha prevista en el calendario. Tan sobrehumano quiere ser, que incluso tiene su propia novela gráfica, ‘Hiroquest’, que narra las aventuras de un humano con capacidades aumentadas genéticamente que viaja 400 años en el futuro a un universo alternativo. Una buena fuente de ingresos, que se une a sus negocios en criptomonedas, en los deportes electrónicos e incluso sus inversiones en la criogenia. Todo compaginándolo con su apretada agenda como músico, teniendo el record Guinness por ser el artista que más ha viajado en un año en 2012, cuando ofreció 209 conciertos. O también por haber sido ovacionado durante más tiempo que nadie por el público en 2014. Su éxito está asegurado.

Pero Steve Aoki no solo parece haber encontrado fortuna en la música y en los negocios, además de su capacidad para llamar la atención. También en el terreno amoroso puede estar agradecido a la vida. Se casó con la australiana Tiernan Cowling el 18 de diciembre de 2015. Diez años más joven que él, llevaban cinco años de relación cuando se juraron amor eterno en una ceremonia secreta que logró pasar desapercibida. Tan solo su familia más directa y su círculo de amigos más íntimos pudieron estar presentes en la ceremonia que tuvo a Hawaii como idílico telón de fondo. Y es que, cuando no se encuentra ante miles de personas, le gusta rodearse tan solo de sus fieles para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Al menos sí hasta que emprenda el viaje que le llevará hasta la luna, su próximo gran reto, previo paso por ‘El Hormiguero’ este jueves para entrevistarse con Pablo Motos.