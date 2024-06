Rafa Nadal celebra su 38 cumpleaños retomando una antigua tradición en Manacor

Rafa Nadal vive uno de los mejores momentos a nivel personal. En los últimos años, desde que se convirtió en padre del pequeño Rafa Junior, se ha centrado en sus amigos y familia, pero sin dejar de lado su pasión por el tenis. De este modo, se ha estado hablando que este podría ser el último año del deportista, pero todavía queda para que llegue ese momento. Ahora, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal plantea unas muy merecidas vacaciones en las que celebrará por todo lo alto su 38 cumpleaños.

Todos los ojos estaban puestos sobre Rafa Nadal durante el Roland Garros, en el que finalmente fue eliminado por Alexander Zverev. A pesar de la derrota del rey de París, Nadal dio una alegría a todos sus seguidores cuando, no solo rechazó el homenaje que le había ofrecido la organización del evento, sino que despejó todas las dudas sobre si este podría ser su último Roland Garros: “Ahora me tomaré unos días de vacaciones para estar con la familia y después hablar con mi equipo. No sé qué va a pasar en los próximos meses, pero mi mentalidad está centrada hasta los Juegos Olímpicos”.

Este descanso coincide con su cumpleaños, por lo que por primera vez en mucho tiempo podrá celebrarlo en su tierra natal, Manacor. Lo cierto es que desde muy pequeño el tenista se esforzaba por cuadrar su agenda y poder disponer de esta fecha para viajar a Mallorca junto con su familia. Sin embargo, conforme fue despegando su carrera los compromisos eran cada vez mayores y en muchas ocasiones tuvo que desechar esta idea. El pasado año, debido a una lesión, tuvo que permanecer en Barcelona sin posibilidad de coger un vuelo a la isla.

Desde que fue padre con su mujer Mery Perelló el lado más familiar del deportista se ha disparado, lo que hacía saltar las alarmas sobre una posible retirada. Sin embargo, la decisión de Nadal ha sorprendido a todos, incluida a su familia. “No lo hizo porque a él como a cualquiera que le guste lo que esté haciendo, le cuesta dejar de hacer una cosa que has hecho tantos años, que te ha gustado hacerlo y que te sigue gustando. Otra cosa es que si en los próximos meses no le acompañan el físico ni los resultados entonces la decisión será clara”, desveló su tío y exentrenador Toni Nadal, el que siempre ha sido su gran apoyo.

Rafa Nadal ha tenido una trayectoria profesional que le ha dado gran prestigio, llegando a ser más que un deportista profesional. Es un ejemplo de superación y crecimiento personal, una inspiración y referente para todo aquel que quiera hacer del deporte su profesión. De hecho, en reiteradas ocasiones Carlos Alcaraz, la nueva promesa del tenis español que se ha llegado a consagrar como el número tres a sus 21 años de edad, dio crédito de esto en una entrevista: “Mi ídolo siempre ha sido Rafa”.