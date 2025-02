Raquel Perera: "El éxito es sufrir lo menos posible en esta vida"

Este 13 de febrero protagoniza una conferencia titulada «Atrévete a ser» -en el Teatro Ateneo de Madrid- junto al prestigioso conferenciante colombiano Efrén Martínez. Un evento del que Raquel Perera (Madrid, 1975) lleva semanas hablándonos apasionadamente en sus redes. Vídeos en los que la psicóloga, empresaria y escritora nos anima a descubrirnos para sentirnos «plenos y felices». Ella parece serlo. Tras su libro «Para que no te olvides», donde nos enseñaba a afrontar la vida con valores y autoestima, la ex de Alejandro Sanz y madre de sus dos hijos pequeños, Dylan y Alma, sigue construyendo esa mujer que está decidida a ser. Y por el camino quiere acompañarnos en nuestro crecimiento personal: «Los que vengan el día 13 van a poder encontrar respuestas a cómo disfrutar más y mejor de ellos mismos -nos confiesa- Cuestionarse, sentirse incómodos por momentos al comprobar que no se conocen tanto como creen y a celebrar más los aciertos en su vida. Creo que saldrán de allí con una conciencia más despierta de la realidad de la vida y de los beneficios que trae el atreverse a ser uno mismo».

-Raquel, entre las preguntas que les hace a sus seguidores, una de ellas es «¿sobre qué le piden consejos sus familiares y amigos?» ¿Y a usted?

Desde muy pequeña me han pedido muchos consejos sobre cómo manejar las emociones. Cuando éramos adolescentes, mis amigas siempre me lloraban a mí y eso se ha ido repitiendo en mi vida adulta. Creo que soy empática y que sé escuchar muy bien.

-También quiere que nos preguntemos «¿cuál creemos que es nuestra aportación en el mundo?». ¿En esto también tiene su propia respuesta?

Creo que estamos aquí para ascender como seres humanos y dejar un mundo mejor. Y eso se puede practicar empezando con las personas y las situaciones que tienes cerca todos los días. No significa que te tengas que ir como misionera.

Raquel Perera en Elle For Hope Gtres

-Estudió Psicología y se especializó en Marketing. Hace cuatro años, retomó su vocación tras una época donde ejerció de representante de su ex pareja, el cantante Alejandro Sanz. ¿Qué aprendió en esos años que le ha servido en esta nueva etapa vital?

No me considero psicóloga porque no trabajo con pacientes, pero mi conocimiento en temas de psicología me ha ayudado mucho a gestionar ocupaciones que he tenido a nivel profesional y personal. Y ahora he encontrado un lugar donde me siento cómoda haciendo un trabajo divulgativo, sobre crecimiento personal a través de mis conocimientos y mis experiencias.

-¿Un hábito que haya recuperado, o sea prioritario, y alguno que haya tenido que desaprender?

Me va muy bien ser consciente durante varios minutos al día de quién estoy siendo, qué estoy haciendo para convertirme en quien quiero ser. Te diría que tenía el hábito de leer antes de dormir y lo dejé por mirar IG antes de dormir y ahora he recuperado mis minutos de lectura.

-En sus redes, se muestra haciendo ejercicio o desayunando zumo con suplementos. ¿Con qué más rutinas se quiere bien?

Estoy aprendiendo a no mirar la felicidad como algo absoluto y que uno puede atrapar de una vez. Estoy aprendiendo a elevar mis niveles de bienestar cuidándome físicamente, a través del deporte, de una alimentación equilibrada y mis cuidados estéticos, cuidarme emocionalmente, social e intelectualmente. Practicar un poco de todas estas áreas me da felicidad. De la felicidad también he descubierto que es un sentimiento de paz y de calma, de equilibrio. Antes la felicidad la relacionaba con el frenesí y lo eufórico…Ya no.

-A sus dos hijos les aconseja ser buenos estudiantes, pero sobre todo ser buenos compañeros. ¿Qué es para usted lo más gratificante de ser madre y educar?

Lo más gratificante de ser madre y de educar lo voy a saber cuando mis hijos sean adultos. Y ver si se han convertido en buenas personas, útiles, honestos e íntegros. El proceso de la maternidad y de la educación es muy ingrato muchas veces. Y es un tormento, porque te pasas la vida dudando de si eres o no buena madre. Aunque el amor que uno siente por sus hijos puede ser una enorme gratificación. Y también un solo beso o un solo abrazo que te den reconforta mucho.

Raquel Perera Cedida

-Cumple los 50 años este mes de marzo. Si tuviera que escribir su biografía hoy mismo, cómo la titularía y por qué?

¡Esa edad solo es mi edad cronológica! Afortunadamente, tengo la metabólica que según mi endocrino es de 35 años (Risas). Un buen título para mi biografía en este momento sería «Atreviéndome a ser».

-Además de dedicarse al crecimiento personal, colabora en el programa «Zapeando», en La Sexta. ¿Está abierta a participar en otros formatos de Atresmedia?

La comunicación siempre ha sido algo con lo que he conectado en términos de identidad. Y tengo la suerte de poder combinar la comunicación con el crecimiento personal así que quiero seguir explorando en esta dirección. Me gustaría colaborar en otros formatos. Estoy abierta, sí. ¿Por qué no?

-¿Qué es el éxito, Raquel?

La clave está en sufrir lo menos posible en esta vida. Todos vamos a tener que lidiar batallas así que escoger las que más amor lleven y las que menos sufrimiento me traigan.