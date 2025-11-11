Leonardo DiCaprio cumple 51 años: de su compromiso medioambiental a sus polémicas relaciones con chicas muy jóvenes

Leonardo DiCaprio sopla este 11 de noviembre 51 velas convertido en uno de los intérpretes más respetados de Hollywood, aunque su reconocimiento por parte de la industria -especialmente de sus propios compañeros- tardó en llegar más de lo que su estatus actual podría hacer pensar. Pese al fenómeno global que supuso "Titanic" en 1997, el actor fue el único miembro principal del reparto que no obtuvo una nominación al Oscar. Aquel desaire provocó que DiCaprio optara por no asistir a la ceremonia, un gesto que todavía hoy recuerdan los seguidores más fieles de su carrera.

Algunos expertos en cine han querido explicar aquella ausencia de reconocimiento por un motivo muchas veces repetido, aunque normalmente afecta más a mujeres: su atractivo. Durante años, buena parte de la crítica y la industria tendieron a no tomarle completamente en serio para papeles dramáticos, encasillándolo en la figura del ídolo juvenil. No fue hasta "El renacido", en 2016, cuando la Academia finalmente le otorgó el Oscar al mejor actor, un premio que selló una trayectoria marcada por la constancia, la selección cuidadosa de proyectos y la colaboración regular con directores de primera línea como Scorsese, Tarantino o Nolan.

Leonardo DiCaprio como Hugh Glass en la película «El renacido» larazon

En lo personal, DiCaprio nunca ha escapado del escrutinio. Su tendencia a mantener relaciones con mujeres considerablemente más jóvenes que él y a romper con ellas antes de que cumplieran 25 años alimentó titulares durante décadas. Sin embargo, su situación sentimental parece haber tomado un rumbo distinto: desde hace un par de años mantiene una relación estable con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años, una diferencia generacional que continúa siendo notable, pero que ha sido interpretada en algunos medios como un giro en su patrón habitual.

Su vínculo con España también ha dejado estampas curiosas. Este mismo verano, durante una fiesta en Ibiza, la Guardia Civil le solicitó que se identificara, un episodio que generó una oleada de comentarios en redes y que evidenció, una vez más, que incluso las estrellas más reconocidas no quedan al margen de los trámites más mundanos.

El tenso encuentro de Leonardo DiCaprio con la Guardia Civil de Ibiza X

Además de su carrera y su vida personal, DiCaprio ha construido un perfil público marcado por su compromiso medioambiental. Desde hace años participa activamente en campañas de conservación, financia proyectos de protección de ecosistemas y utiliza su altavoz mediático para denunciar la crisis climática. Su fundación ha destinado millones de dólares a iniciativas ecológicas en todo el mundo, consolidándolo como una de las voces más influyentes del activismo verde dentro de la industria del cine.