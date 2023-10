Roberto Verino: «Apoyar la moda española también es una forma de ser Reina»

Nos reunimos con el diseñador Roberto Verino en Madrid, que celebra los 40 años al frente de la marca con la reapertura de su tienda de la calle Serrano, en la que ofrece una experiencia nueva y más personalizada a sus clientes. «Queremos crear una relación cercana y cálida con los clientes, atender sus deseos. Eso hará que nos prolonguemos en el tiempo como marca», desliza a LA RAZÓN.

¿Qué novedades ofrece su «flagship» en Madrid?

La pandemia nos ha hecho comprender la importancia de las relaciones personales. Si es cierto que estuvimos bloqueados y durante casi dos años no hubo relaciones, eso nos obligó a todo el mundo a «vivir» online. Hoy entendemos que el online y la presencia de los puntos físicos suman ventajas y nosotros estamos dándole mucha importancia a la relación interpersonal. Creemos que es lo más importante.

¿Cual es el objetivo que ha buscado en este nuevo proyecto?

Mi gran objetivo ha sido siempre darle respuesta a un consumidor que tiene unas necesidades. Yo me tengo que anticipar a ofrecerle lo mejor que sepa o pueda de aquello que necesite cubrir. Pero no basta con ofrecerle solo a nivel de diseño o calidad del producto. Hace falta que nos sienta cerca, que entienda que somos sus aliados, y qué mejor forma de hacerlo que en un espacio sencillo, lleno de luz, donde se teatraliza una escena. Estamos intentando construir un estilo Verino que se caracteriza por la sencillez, la funcionalidad y la calidad de la materia y eso lo queremos trasladar a todos los cambios que seamos capaces de proyectar a partir de ahora. No ha sido algo improvisado sino ensayado hasta alcanzar lo que hoy ponemos en valor.

¿La pandemia ha cambiado las necesidades de la moda?

Yo entiendo que la pandemia nos hizo reflexionar sobre la necesidad de ser más nosotros mismos, que aportemos a nuestra imagen nuestro espíritu, nuestra alma. Todos somos diferentes y la mejor forma de demostrarlo es con una capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos, garantizarnos la autoestima con la intención de que seamos nosotros felices.

¿Roberto Verino se adapta a sus clientas o al revés?

Intento utilizar mis conocimientos y mi experiencia para ofrecer a la clienta que, por su estilo de vida y sus valores, ve en mí que puedo ser su complemento. Ahí hay una simbiosis que hace que nos lleguemos a complementar y que garantiza la fidelidad hacia la marca. Tenemos la capacidad de sintonizar valores como sencillez, funcionalidad y calidad, que han hecho que nuestros productos formen parte de armarios emocionales, lo que nos vuelve, además, más sostenibles. En este sentido, la clave es comprar lo justo, lo conveniente, haciendo que cada persona sea ella misma, y que su alma salga al exterior. Ese es el ejercicio que vengo haciendo desde hace 40 años.

El diseñador Roberto Verino Brais Lorenzo

¿Cómo han sido esos 40 años al frente de Roberto Verino?

Han sido años llenos de ilusión, sueños y trabajo, pero también de errores de los que siempre aprendes, y llenos de ganas de ser feliz haciendo felices a los demás. Soy una persona afortunada en el sentido de haber conseguido que mi trabajo haya sido un hobby. Es la mejor forma de dejar huella: nadie es eterno, pero lo que sí va a perdurar es la marca.

¿Cómo es la mujer Roberto Verino?

La defino como una mujer inteligente, que sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cómo disfrutarlo, y eso la lleva, en la práctica, a comprar con buena cabeza, en el sentido de que no se trata de comprar más, sino mejor. Prendas con las que se vea guapa y le hagan tener una fuerza interior, la de la autoestima, más fuerte. Las personas tenemos que conocernos, querernos, aceptarnos y también valorarnos, y la clave y por lo que yo trabajo es dar todo eso en una prenda con la que la mujer se vea así y se sienta así.

¿Cómo ve el sector de la moda?

Cada día más profesional. Hemos pasado por muchas circunstancias, hemos sido pioneros en España en el mundo del diseño actual y creemos que el futuro del país, en ese sentido, está garantizado. Veo un nivel altísimo de profesionales de la moda.

¿Qué representa que la Reina Letizia vista moda España?

Es importantísimo. Doña Letizia es nuestra mejor embajadora. Tenemos una gran suerte con que ella quiera hacer Marca España, no solo ella, también sus hijas. Para nosotros es un honor y supone un altísimo grado de respeto y de aplauso, porque ella podría hacer lo que quisiera y está apoyando lo que se hace en este país, porque también es una forma de ser Reina: ayudar, apoyar y contribuir a Marca España.

La Reina Letizia, con un diseño de Roberto Verino, preside el acto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras Álvaro Ballesteros EUROPAPRESS

¿Cómo ve la situación política actual del país?

Estoy preocupado. Creo que el hecho de que las instituciones pierdan su razón de ser y que no se respeten ni las normas ni las claves, haciendo que seamos ciudadanos de distintas categorías, me preocupa mucho. También los conflictos internacionales en Ucrania e Israel.

¿Cómo afecta esto en la moda?

Afecta principalmente al estado de ánimo, porque lo que yo propongo es disfrutar de lo que somos y de lo que hacemos. Los viajes se resienten, los costes de las materias primas aumentan y el estado de ánimo no está en su mejor momento para sacar el máximo partido al día a día. Y la felicidad está ahí, en el día a día.