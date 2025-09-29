Rosa Benito se posiciona en la guerra de Rocío Flores y Rocío Carrasco: "Me gusta que sea valiente"

La pasada entrevista de Rocío Flores en el programa “¡De viernes!” ha vuelto a poner sobre la mesa la complicada situación familiar que atraviesan la joven y su madre, Rocío Carrasco. La hija de la Jurado destapó episodios muy graves en el documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, compartiendo un relato que no dejó a su primogénita muy bien parada.

Años después, fue Rocío Flores quien dio un paso al frente para, entre otras aseveraciones, expresar que su madre “me ha arruinado la vida”. Una intervención que ha vuelto a dirigir el foco hacia el mediático clan, que en su mayoría ha hecho piña en contra de Carrasco. La última en dar la cara a favor de la hija de Antonio David Flores ha sido Rosa Benito, que ha dejado claro que no quiere saber nada de la que un día fue su sobrina política.

“Me gusta que sea valiente, ya que sus vivencias las sabe ella. No las sabemos nadie, ni yo, ni tú, ni nadie de los que están sentados ahí. Tú te puedes hacer un pensamiento, pero quien lo vive es... quién puede contarlo”, ha comentado Rosa Benito ante los reporteros de la agencia Europa Press, sobre la entrevista de Rocío Flores en el programa.

Dos versiones contrapuestas, las de Rocío Flores y Rocío Carrasco, sobre las que Rosa Benito se posiciona. “Claro que me lo creo”, dice sobre el testimonio de la influencer. La concursante de “MasterChef Celebrity” confirma que, a día de hoy, “no hay ninguna relación” con su sobrina, y no parece tener interés en retomarla: “Por mí, no”.

Eso sí, prefiere no profundizar más en los detalles de su enfrentamiento con Carrasco y de las revelaciones de su serie documental que tanto daño hicieron a la familia: “No quiero hablar del tema porque eso es de hace cuatro años y... agua que no has de beber déjala correr”.

Además, Benito ha aprovechado para desmentir supuestas tensiones con la familia Mohedano, que habrían surgido a raíz de su desinterés por los problemas de salud de su exmarido, Amador. La otrora cuñada de Rocío Jurado deja claro su amor por el clan alabando el papel de Gloria Camila como nexo de unión entre todos: “Ahora mismo es como la columna vertebral de esa familia. Su padre, su hermano, la niña, en fin... Eso es bonito también. Eso lo hacía la madre también. Creo que a Gloria le ha tocado ese papel, lo ha cogido y está feliz. Y además lo hace muy bien”.