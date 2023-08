Rodrigo, hermano de Rodolfo Sancho, desvela cuál es el estado del actor en estos momentos tras la petición de pena de muerte a Daniel Sancho

Silvia Bronchalo ya ha podido reencontrarse con su hijo en la prisión de Koh Samui en Talandia, lugar en el que se encuentra encarcelado por el asesinato de Edwin Arrieta. Después de haber superado los 10 días de aislamiento por protocolo de coronavirus en la enfermería, Daniel Sancho ya puede recibir visitas. Su madre ha sido la única familiar en trasladarse al país asiático para ver a su hijo tras lo sucedido, después de que la policía tailandesa haya pedido pena de muerte al cocinero por "asesinato premeditado".

Mientras la actriz se encuentra en Tailandia, Rodolfo Sancho, padre de Daniel, se encuentra refugiado en su vivienda de Fuerteventura junto a su mujer, Xenia Tostado y su hija pequeña Jimena. El intérprete no ha viajado al país asiático para reencontrarse con su hijo porque no se encuentra bien anímicamente y está "abatido" por la situación. "Tiene que "rearmarse" para poder enfrentarse a ese viaje. Tampoco puede ir si tú no estás bien", desveló Carmen Balfagón, portavoz de la familia, sobre el protagonista de "El ministerio del tiempo".

Daniel Sancho YouTube

Y ahora, Rodrigo Sancho, hermano de Rodolfo y tío de Daniel, ha roto su silencio frente a los medios y ha dado el último parte sobre el estado en el que se encuentra el actor en estos delicados momentos. "No hablo todos los días con él, pero hombre, está fastidiado. Yo soy padre también, imagínate lo que siente. Está mal, claro, está mal", ha comenzado relatando. La petición de muerte al cocinero por parte de las autoridades tailandesas ha caído como un mazazo en toda la familia Sancho, aunque mantienen que "hay que esperar", agarrándose a que el juez ha dicho que necesita nuevas pruebas y que la investigación no está cerrada aun. "Espero que el caso de un giro porque lo importante es que podamos traerle. Esté cerca sobre todo", ha declarado.

Sobre Silvia Bronchalo, Rodrigo ha sido muy tajante, confirmando que no tiene relación con ella: "La verdad es que hace mucho que no hablo con ella, sinceramente". Desconoce cómo ha sido el reencuentro madre e hijo en prisión, pero justifica que "mi hermano tiene una portavoz que es la que realmente tiene los datos, elabora la estrategia y es con la que tenéis que hablar sinceramente".

Para terminar su intervención, Rodrigo Sancho ha confirmado que su madre, Noela Aguirre, ya se ha enterado de lo ocurrido con su nieto, Daniel Sancho. "Es muy difícil abstraerse de todo esto", ha señalado. "Es una mujer fuerte la verdad y ahí está".