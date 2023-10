Rosalía y Rauw Alejandro, ¿juntos de nuevo?

Fue el pasado mes de marzo cuando Rosalía y Rauw Alejandro ponían fin a una relación de tres años. La noticia sorprendía a sus seguidores ya que los cantantes llegaron a anunciar su compromiso el pasado mes de marzo.

Uno de los motivos de la separación, nunca confirmado, fue que el artista portorriqueño podría haberle sido infiel a la cantante de "Despechá", aunque ambos desmintieron la información. Incluso Rauw se encargó de asegurarlo con el tema "Havami Hana", donde asegura que puede ser muchas cosas pro "nunca infiel", y le declara su amor eterno a la catalana.

Según ha informado "Socialité", podría haberse producido un acercamiento en Barcelona, donde vivieron juntos un tiempo. Un colaborador del programa televisivo contactó con una persona del entorno de la pareja y aseguró que tiene "todas las pruebas de que se han reconciliado". No solamente eso, y es que desde el formato aseguran que la pareja podría no haber roto nunca: "Y, además, yo creo que no llegaron a romper nunca. Han estado continuamente en un vaivén y, vamos... La familia es que lo tiene muy claro".

En cualquier caso, ni Rosalía ni Rauw Alejandro se han pronunciado de momento al respecto, por lo que no queda más remedio que esperar.