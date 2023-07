Rosalía rompe su silencio tras su ruptura con Rauw Alejandro: "Este momento no es fácil"

Después de dos días en silencio, finalmente Rosalía ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre su ruptura con Rauw Alejandro. Anoche, el de Puerto Rico confirmaba la noticia a través de su perfil de "Instagram" y desmentía rotundamente que el motivo de la separación haya sido una infidelidad. Y ahora, la artista catalana ha roto su silencio con un escueto mensaje a través de su red social: "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar".

Rosalía está atravesando unas semanas complicadas a raíz de su separación con Rauw Alejandro. Después de una intensa y bonita historia de amor, y comprometidos desde el pasado mes de marzo, la pareja ha decidido tomar rumbos separados. En las últimas imágenes de la artista tras finalizar la gira de "Motomami" en París, la catalana aparecía bastante triste y afectada. Durante el último concierto, no pudo evitar emocionarse al cantar algunas de las canciones que le recordaban al de Puerto Rico y, entre lágrimas, aguantó encima del escenario el tipo, luchando con todas sus fuerzas para no terminar de derrumbarse.

Story de Rosalía Instagram

Según el comunicado de Rauw Alejandro, ambos habrían roto su compromiso hace unos meses. Pero esta versión no cuadra mucho con los hechos, ya que hace un mes, Rosalía hablaba sobre su futura boda con el artista y desvelaba algunos detalles del que sería su futuro traje de novia en "El Hormiguero". La catalana, durante todo el tour, le ha dedicado constantes muestras públicas de amor en sus conciertos. Pero de un día para otro, la cosa cambió. La intérprete, durante estos días, ha ido dando pistas en sus redes sociales de que algo no iba bien. Primero, subió una foto llorando y después, con el mensaje con el que despidió "Motomami", no mencionó al de Puerto Rico en ningún momento. Después de estar más de 24 horas en el centro de la polémica, Rauw Alejandro daba el primer paso y oficializaba la separación.