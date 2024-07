Rosario Mohedano, obligada a demostrar que es la autora de sus canciones para ganar dinero

La de la música no es una industria fácil y son pocos los afortunados que tienen el privilegio de poder vivir de su arte. Los cantantes que no llenan estadios ven en Youtube una ventana de negocio con la que pueden ganar dinero gracias a la monetización de sus vídeos, es decir, pequeños ingresos que reciben de parte de la plataforma por incluir publicidad en su contenido.

Así lo lleva haciendo Rosario Mohedano desde hace tiempo, pero la sobrina de Rocío Jurado se ha topado con un inesperado problema. La plataforma ha retirado a la cantante la posibilidad de monetizar sus vídeos hasta que demuestre que es la autora de las canciones que publica. Tal y como ella misma explica, hizo llegar a Youtube el número de registro en la SGAE de todos y cada uno de sus temas, pero parece que no solo basta con eso, y ahora la compañía le reclama un vídeo que debe grabar siguiendo unas instrucciones completas para demostrar que es la legítima dueña de sus composiciones.

"No sé cómo demostrar que las canciones son mías, no se me ocurre. No sé si mandar imágenes de cuando estaba grabando en el estudio", dice con humor la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, que lamenta "lo mal" que está la industria de la cultura en este sentido.

Rosario Mohedano se queja de que en Youtube no puede monetizar sus vídeos musicales Redes sociales

La cantante recalca que Youtube "nunca me ha llenado la nevera", indicando que sus ganancias en la plataforma son ínfimas, "pero si para algo que tengo me lo quitáis…". Además, se queja de que una vez que se retira la monetización de los vídeos pierde todo el dinero que tenía acumulado, y cuando la recupera empieza con el contador a cero.

Por fortuna, parece que Rosario Mohedano ha conseguido ponerse en contacto con Youtube y la plataforma se encuentra tramitando su solicitud de volver a monetizar sus vídeos.

Aunque la sobrina de la Jurado tiene una consolidada carrera como cantante, con varios temas y discos en el mercado, no ha sido fácil para ella ganarse la vida con su música, y ha tenido que recurrir a otras muchas opciones para conseguir algo de dinero extra. Incluso llegó a tener una cuenta de Onlyfans, una plataforma en la que los usuarios pagan dinero a cambio de fotografías o vídeos de alto contenido erótico, pero Rosario Mohedano salió algo escaldada.

Por lo visto, se filtró uno de sus vídeos a través de redes sociales gratuitas y hasta tuvo que interponer una demanda en la policía. "Atención, se está difundiendo un vídeo privado en esta red social, y lo he denunciado en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tengo capturas de todos y todas las que han difundido, comentado y guardado dicho vídeo", alertó entonces.