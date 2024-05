Rosario Mohedano se quita la celulitis a golpe de pinchazo: "Ya noto resultados"

El verano está a la vuelta de la esquina y aunque el final de mayo está dejando temperaturas algo bajas, lo cierto es que cada día que pasa van sobrando más capas de ropa. Rosario Mohedano lo sabe, y aunque a sus 45 años recién cumplidos puede presumir de una imagen envidiable, la cantante ha pasado por "chapa y pintura" para mejorar un aspecto de su físico con el que no está muy contenta: la celulitis.

Estos molestos depósitos de grasa con forma irregular que tienden a aparecer en los glúteos, muslos y vientre de la mayoría de mujeres se han convertido en el enemigo número uno de las que quieren lucir su mejor figura en bikini, y Mohedano se ha decidido a ponerles fin con la ayuda de su clínica estética de confianza.

"Cumplir años siempre es una virtud, pero no tienen por qué notarse. Las mujeres, y más con unos años, embarazos, tacones o cambios hormonales sufrimos de celulitis, y si no la tratamos puede deformar nuestra silueta. Soy presumida y me gusta cuidarme", comienza diciendo la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

La cantante se ha sometido a un tratamiento que consiste en la inyección de sustancias y principios activos que fomentan la eliminación de los cúmulos de grasa que forman la celulitis, un proceso rápido y, según Mohedano, indoloro.

"En cinco sesiones conseguirás que la celulitis desaparezca, y para las que son como yo y no llevan bien los pinchazos, tengo que decirles que si yo he llevado tan bien el tratamiento cualquiera puede, porque soy cero en nivel de dolor. Ya noto los resultados en el primer día, pero cuando termine el tratamiento veréis el resultado final", expone la cantante.

Mohedano promete mostrar los resultados de su tratamiento en cuanto complete las otras cuatro sesiones que le quedan por delante, presumiendo así de nueva y perfecta figura ante sus seguidores.

En cuanto al precio, se trata de un tratamiento al alcance la mayoría de bolsillos, puesto que dependiendo de la clínica puede oscilar entre los 40 y los 60 euros por sesión.

Rosario Mohedano suele someterse a este tipo de retoques y lo cierto es que no los oculta. Uno de sus últimos tratamientos estéticos consistió en la inyección de ácido hialurónico para modificar la forma de su nariz y lucir un rostro más joven, logrando verse mucho mejor "de forma rápida, no invasiva y eficaz".