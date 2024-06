Toñi Moreno da la última hora sobre María del Monte tras la puesta en libertad de Antonio Tejado

La situación de María del Monte y su pareja Inmaculada Casal sigue despertando la curiosidad del foco mediático. Han sido contadas las veces en las que la cantante ha querido pronunciarse sobre el asalto a su casa el pasado mes de agosto. El caso se complicó aún más cuando en febrero fue detenido su sobrinoAntonio Tejado acusado de ser el presunto autor intelectual, que finalmente fue puesto en libertad provisional este mes de mayo a la espera del juicio. Unos acontecimientos que han generado un gran estrés a la pareja, que se refugia en su círculo más cercano para seguir con su normalidad.

En medio de uno de los momentos más complicados para María del Monte surgen las declaraciones de Toñi Moreno, comunicadora y presentadora que ha sido amiga de la tonadillera por más de veinte años. Lo cierto es que durante los últimos meses ha tenido mucho cuidado por no pronunciarse y mantener la intimidad de la cantante, pero ha sido en su visita a la Feria del Libro donde ha querido hablar alto y claro sobre el estado de María del Monte: “María está bien, no me gusta hablar de esto, no lo hago ni en mi programa y cuando es noticia lo paso mal porque es amiga mía”, ha iniciado de manera muy cauta cuando le han preguntado por la situación. “Ayer estuve comiendo con ella, fuimos a celebrar mi cumpleaños, y está muy bien. Ya la veis. Le quiero y le adoro”, se ha animado a dar por primera vez un testimonio que puede dar algo de claridad.

Han sido meses realmente complicados para la pareja, sobre todo cuando las autoridades relacionaban a Antonio Tejado con el caso, pero poco a poco regresan a la normalidad. Primero se las pudo ver recobrando la alegría en la Feria de Abril, donde asistieron a una fiesta organizada por “El Turronero”. Ahora parece que han recuperado una relativa normalidad centrándose en seguir con sus vidas cerca de familiares y amigos.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

Esta no ha sido la primera vez que se le pregunta a Toñi Moreno, que tiene información muy cercana que jamás desvelará. En los últimos meses se la ha podido ver rehuyendo de este tema para conservar la privacidad de María del Monte. Sin embargo, aunque no ha entrado en muchos detalles, ha querido confirmar que se encuentran “muy bien”, lo que podría traducirse en que la pareja está superando finalmente este traumático robo.