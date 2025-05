Russell Brand se declara no culpable de violación y agresión sexual ante un tribunal británico

Russell Brand, conocido actor y comediante británico, se declaró este viernes no culpable de varios cargos de violación y agresión sexual ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Los hechos, denunciados por cuatro mujeres, habrían ocurrido entre 1999 y 2005, durante el auge mediático del artista.

El exesposo de la cantante Katy Perry, de 49 años, negó rotundamente haber mantenido relaciones sexuales no consentidas, postura que ha sostenido desde que se hicieron públicas las primeras acusaciones en 2023. Los fiscales británicos le imputan cinco delitos: dos cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de agresión indecente.

Durante su comparecencia ante el juez, Brand -con semblante serio y escoltado por agentes de seguridad- se puso en pie para responder una por una las acusaciones en su contra. Entre los hechos que se le imputan se encuentra la presunta violación de una mujer durante un congreso del Partido Laborista en Bournemouth, en el sur de Inglaterra.

Sexo oral obligado

Otra de las denunciantes asegura que Brand le manoseó los pechos sin consentimiento antes de arrastrarla a un baño donde la obligó a practicarle sexo oral. Una tercera mujer, empleada de una emisora de radio, lo acusa de haberla empujado contra una pared, besarla y tocarla de manera inapropiada sin su permiso. Por último, una cuarta víctima sostiene que Brand intentó forzarla a entrar en un baño tras agarrarla por el brazo.

La Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación formal en septiembre de 2023, después de que el programa "Dispatches" de Channel 4 y una investigación paralela de "The Sunday Times" destaparan múltiples acusaciones de abuso sexual contra el actor.

A pesar de la gravedad de los cargos, el cómico ha quedado en libertad condicional y su juicio está programado para junio de 2026. Las autoridades no han especificado si nuevas víctimas podrían sumarse al proceso penal en los próximos meses.

Russell Brand, que en su momento fue una de las figuras más populares de la televisión británica y protagonista de películas como "Get Him to the Greek", mantiene su inocencia y asegura que todas sus relaciones fueron consensuadas. La justicia británica determinará su destino el próximo año.