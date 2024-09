Los sábados de Lomana: Yolanda, comunista reciclada en chica de Serrano

Resulta incomprensible las estupideces y faltas de rigor que estamos aguantando por parte de López Obrador y su discípula, la nueva presidenta de México, que el próximo martes tomará posesión de su cargo. El veto al Rey de España, Jefe del Estado, solo puede surgir de dos perfectos imbéciles, como los ha denominado Pérez Reverte. Vamos a ver: López Obrador es nieto de un señor de Ampuero (Santander) que emigró a México para rehacer su vida y buscar un futuro mejor. Este nieto se ha convertido, cegado por su ignorancia, en un enemigo de España que veta a nuestro Rey en México si no pide disculpas por la Conquista de hace quinientos años. Su abuelo debería haber pedido disculpas como español, según sus absurdas teorías.

México es una nación muy querida por España con una enorme población de españoles y lo que hoy es México solo cabe achacarlo a los mexicanos. Esta ridícula actitud populista denota una enorme ignorancia. Ver y juzgar con la visión actual la historia de hace quinientos años es absurdo. Cuando los españoles llegaron a México se encontraron pueblos indígenas oprimidos y masacrados en guerra contra el imperio azteca que se aliaron rápidamente al imperio español para luchar contra la barbarie que les arrancaba el corazón estando vivos para ofrecerlo en sus rituales religiosos

Carmen Lomana. Gtres

¿Se imaginan ustedes que exigiésemos a la presidenta de Italia disculpas porque Escipión el Africano arrasó parte de Hispania con las legiones romanas en su paso desde África hasta Roma? ¿De ese momento en que el pueblo de Sagunto se inmoló antes de rendirse y entregarse?

Si nuestro Rey no va a México ellos se lo pierden. Ahí es capaz de presentarse nuestra Yolandita comunista reciclada en chica de Serrano, con coche oficial y chófer. España esta teniendo que soportar personajes de cómic pero sin gracia ni ingenio ninguno.

Por otro lado está la historia interminable de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos, la palabra Rey se repite curiosamente y da motivo para la guasa. Aparecen fotos del romance y esto no ha hecho más que empezar, porque como salga todo el material y audios ( ojalá que no ocurra) sería tremendo. Lo peor no es el romance sino los supuestos fondos reservados que se fueron abonando a esta señora para tenerla callada. Eso tiene una palabra muy fea. Solo siento el daño que esto puede hacer al prestigio de la monarquía actual.

Nuestros Reyes hacen una labor impecable, de la misma forma que nuestra princesa de Asturias. Hay que tener cuidado con quién nos relacionamos y nuestro Rey Don Juan Carlos nunca lo tuvo. Esas fotos, según me ha revelado una persona muy cercana a ellos, las habría hecho un hermano de Bárbara, ya fallecido, por petición de ella para asegurarse su futuro cuando ya no fuese la amante del Rey. Si es así, demostraría no tener ninguna moral ni ética. Sea como sea, la historia verdadera saldrá a la luz quizá muy pronto.