Sara Carbonero, más reflexiva y misteriosa que nunca: “Difícil mantener una ‘pose’ cuando por dentro estás colocando todo"

La sensibilidad con la que Sara Carbonero se pone en contacto con sus seguidores acaricia el alma de todos. Preciosas palabras en largos y profundos escritos que encierran sus inquietudes, preocupaciones, prioridades y, sobre todo, sus emociones. Una ventana abierta a su parcela más íntima, que siempre protege de miradas indiscretas, para que la atención del público no se desvíe de su faceta profesional a esa otra más privada. Es por eso que juega al despiste cuando habla sobre lo que le sucede y las buenas nuevas que le rodean, así como aquellos momentos más delicados que transita.

Misteriosas suelen ser sus palabras, como así ha sido la última carta abierta que la presentadora ha compartido con sus seguidores de Instagram. Toca leer entre líneas, hacer encaje de bolillos y atar cabos, quizá un entretenimiento ideal de cara al verano para sus incondicionales. Un pasatiempo propuesto por la exmujer de Iker Casillas, que en sus escritos, una vía de escape para ella, encierra grandes dosis de sabiduría, lecciones de vida y, por supuesto, también sus propias vivencias, aunque veladas bajo un halo de misterio.

La profunda carta abierta de Sara Carbonero

La periodista se ha vuelto a abrir en canal para sus seguidores con una nueva reflexión a modo de misiva sin destinatario aparente. Así dibuja cómo se siente en pleno mes de agosto, con las vacaciones de verano como coprotagonistas, en un momento vital que se le presupone bueno, dado que el amor le acompaña gracias a José Luis Cabrera, en el trabajo le va bien y su familia y amistades continúan siendo el pilar fundamental de su existencia. Aun así, ella ha demostrado fortaleza también cuando sus cimientos se tambalean, pues entiende que hay que afrontar la vida tal y como le llega, pues todo se supera y todo supone un aprendizaje útil para el crecimiento personal.

Reproducimos su última reflexiva carta: “Venga como venga la vida, siempre la esperaré con la sonrisa pilla y la mirada llena de curiosidad, como cuando era una niña. Ahora mismo estoy en una época de silencio a todo volumen, mi cuerpo y sobre todo mi mente me lo pedían. En un lugar que no requiere testigos, pero sí tiempo. Creo que todos los que andamos por estos lares compartimos la sensación de que hay épocas en las que tenemos poco que contar”, comienza a perfilar cómo es su vida en el ecuador del verano.

“Lejos de estrujarme la cabeza para ser original, productiva 24/7, inspiradora, ser de luz y un largo etc, me estoy limitando simplemente a SER. Y me está sentando bien, hasta el punto de que se me olvida esta ventanita. Además, cada día me gusta más escuchar lo que otros tienen dentro. Ahí me siento plena y en paz. No obstante, y por suerte, contamos con ángeles en forma de amigas que te recuerdan en una comida cualquiera que somos importantes y que siempre tenemos algo que contar, que aportar, que nuestra historia suma y que te impulsan a creer un poquito más en ti. Esas son las personas que quiero cerquita”, unas amistades donde Isabel Jiménez y Raquel Perera juegan un papel protagonista.

Sara Carbonero continúa sincera: “Esta red social me gusta y me cansa, son rachas. Difícil, a veces, mantener una ‘pose’ cuando por dentro estás colocando todo. Dicho esto, iré volviendo, con mis parrafadas eternas e intensas, mis recomendaciones musicales y literarias, mí día a día y esa bendita cotidianidad. Hoy me apetecía compartir estos recuerdos. Los colores insuperables son de Marrakech”, explica la periodista para contextualizar sus imágenes, que ya están cosechando muy buena acogida por parte de sus seguidores.