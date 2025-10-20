El secreto que estuvo a punto de "encerrar" a Isabel Preysler en un convento

El próximo miércoles saldrá al mercado el libro de memorias de Isabel Preysler, y hay un episodio que no tiene nada que ver con su vida social, rodeada de amores y lujos. La otra Isabel es una mujer profundamente religiosa, que ha inculcado en sus hijos los valores cristianos.

Uno de sus secretos mejor guardados es que estuvo a punto de meterse a monja. Fue en su adolescencia cuando sopesó la posibilidad de entrar en un convento y dedicar su existencia a Dios. Todavía estaba en el colegio y ni se le pasaba por la cabeza lo que le depararía el destino.

Sueño incumplido

Pero alguien de su entorno más cercano, parece ser que un familiar, le quitó de la cabeza la idea de abrazar los hábitos y el suelo juvenil se quedó en eso, en un sueño incumplido.

Isabel Preysler en el estreno de la temporada de Opera en Madrid. Gtres

Ironías de la vida, muchos años después, sería su hija Tamara, nacida durante su matrimonio con Carlos Falcó, la que dejaría entrever también que calibraba la intención de convertirse en monja. Fue en esa etapa en la que la religión primaba en su vida y las peregrinaciones marianas la llevaban a santuarios de media Europa.

La aparición de su actual marido, Iñigo Onieva, lo cambió todo. Tamara se enamoró perdidamente de él y, a pesar de los rumores de infidelidad, acabaron casándose.

Lo que no ha dejado a un lado, igual que ocurre con su madre, es esa fe incombustible que las caracteriza. La religión forma parte incuestionable de sus vidas y les une en el rezo y la oración.

Volviendo al tema de las memorias de Isabel, se espera con expectación como tratará en el libro su relación sentimental con el fallecido Mario Vargas Llosa, porque se ha publicado que no guarda buenos recuerdos del escritor. Ya veremos si cuenta los verdaderos motivos que les llevaron a la ruptura. La familia del año el, como ya contamos en exclusiva, ha puesto en alerta a sus abogados Lara que analicen con detalle lo que se diga sobre Mario, y, de ser necesario, tomar lasmedidas pertinentes.