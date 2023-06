Shaila Dúrcal presume de “hija” en su día más importante: “Eres una inspiración para mí”

Aunque nunca ha tenido hijos biológicos, Shaila Dúrcal ha formado una bonita familia junto a Dorio Ferreira, el mexicano con el que se casó en 2008. Él tenía una hija fruto de una relación anterior, Aitana, y la cantante y ella han forjado un poderoso vínculo a lo largo de estos años. De hecho, la artista habla de ella como su “hija”, y acaba de mostrar el orgullo que siente por la joven a través de sus redes sociales.

Aitana se acaba de graduar tras concluir sus estudios de Bachillerato y ahora encara su etapa universitaria. Un momento muy importante y especial en el que Sahila Dúrcal la ha acompañado.

“Mi adorada hija se ha graduado. ¡Baby, acabaste high school! ¡Eres increíble! ¡Espero que esta nueva etapa universitaria que vas a vivir la disfrutes al máximo! Te estás convirtiendo en un ejemplar ser humano y quiero que sepas que eres una gran inspiración para mí. Sigue adelante con tus sueños, que tu padre y yo siempre estaremos a tu lado apoyando todos tus proyectos. ¡Te amamos y deseamos mucho éxito en tu vida!”. ha escrito Shaila Dúrcal en su cuenta oficial de Instagram, junto a una serie de fotografías que dan buena muestra de lo unida que está a la hija de su marido.

En una entrevista con “Espejo Público”, la cantante dejó claro que considera a Aitana una hija: “Mi niña, me la dieron hecha, como digo yo cariñosamente. Pero me ha enseñado mucho a ser madre y a tener paciencia. Entiendo mucho más a las mamis y, aunque no la haya parido, he aprendido mucho sobre la responsabilidad de tener un niño”.

Unas palabras que también suscribió la joven cuando fue entrevistada por Anne Igartiburu para la revista “Diez Minutos”: “En mis momentos más importantes he estado junto a ella, he empezado bachillerato con ella, ha empezado primaria con ella, me he mudado de país con ella, sabes dos veces hacer nuevos amigos distanciarme de amigos como que hacer esos cambios muy importantes junto a ellas y eso ha sido como un apoyo”.