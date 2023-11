Gerard Piqué no sabe aún si Shakira le dejará ver a sus hijos este fin de semana

Shakira triunfó este jueves en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latinos 2023. Acudió acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes fueron testigos del éxito de su madre con su últimos temazos, aquellos en los que pone a caer de un burro a su padre, Gerard Piqué. Pero esto son cuestiones de adultos, aunque sus canciones son tan pegadizas que lo bailan todos por igual. Sin embargo, lo que quizá ya no sea motivo de chanza es lo que viene informándose en las últimas horas y que mantienen que el futbolista no sabía que sus vástagos estarían en Sevilla durante estos días y, de hecho, aún no sabría si podrá reencontrarse con ellos, aprovechando la cercanía geográfica que les favorece.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos, Milan y Sasha Instagram

Mucho se ha hablado desde este jueves sobre si Gerard Piqué conocía o no los planes de su ex de llevarse a sus hijos a la fiesta grande de la música latina en Sevilla. Él ha preferido dar la callada por respuesta y dejar que sean otros los que hablen en su lugar. Así lo ha hecho la periodista Laura Fa, que asegura que el jugador catalán no puede hacer sus planes con libertad, pues permanece a la espera de que la madre de sus hijos le informe sobre los suyos y, de paso, sobre si puede o no compartir un tiempo extra con sus niños.

“La semana pasada empezaron a organizar la casa de Barcelona, él se iba a ir, pero no se fue porque no sabía si llegaría Shakira y le traería a los niños. Ella se quedó en Madrid haciendo la exclusiva de ‘Hola’ y el lunes se fue directa a Sevilla”, manifiesta la comunicadora en Antena 3. Y es que, al parecer, la pareja sigue sin llegar a un acuerdo concreto que ponga normalidad a su situación o cierta rutina que beneficie a ambas partes, sobre todo a los menores: “A estas alturas, Gerard Piqué no sabe si este fin de semana verá a sus hijos. Sabe que los ha visto feliz, pero lleva diez días sin saber que sus hijos, que están en España, pueda verlos o no”.

Singer Shakira in Barcelona Gtres

Laura Fa mantiene que el acuerdo que Shakira y Gerard Piqué firmaron en su día respecto a la custodia de sus hijos no se está respetando con la pulcritud que se merece: “Ten en cuenta que lo que pactaron después de tantas horas de reunión ha quedado casi en nada. Los abogados de EEUU están negociándolo todo y ahora llegan a acuerdos puntuales día a día. Y es más, eso de que Piqué iba a ver diez días a los niños cada mes no está pasando”, puntualiza. Ahora que se inicia este lunes el juicio de la artista colombiana contra Hacienda, acusada de un supuesto delito de fraude de 14,5 millones de euros, encuentre un hueco para poder dejar a sus vástagos con su padre, para afrontar tranquila su complicado horizonte judicial.