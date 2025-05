Sonsoles Ónegan desvela cuál es su secreto para cuidar su estabilidad y salud mental: "Me da mucha tranquilidad y mucha espiritualidad"

Sonsoles Ónega ha sido una de las galardonadas en la IV edición de los galardones "Mujer Fearless", que organiza la revista "Fearless Magazine". La periodista ha recibido el premio "Voz literaria" de este año por su trayectoria en el mundo de la literatura. Cabe recordar que en 2023 ganó el Premio Planeta por su última novela, "Las hijas de la criada".

Radiante y muy agradecida por el reconocimiento, la presentadora de televisión asistió a la gala en la tarde del lunes 26 de mayo junto a los demás galardonados. Sonsoles Ónega, durante el photocall, atendió a los medios de comunicación allí presentes y comentó la actualidad del día: la comentada rueda de prensa de Melody tras Eurovisión 2025.

El secreto de Sonsoles Ónega para cuidar su salud mental

Durante su intervención ante los medios, Melody reivindicó la importancia de la salud mental, motivo por el que regresó desde Basilea directamente a Sevilla para reencontrarse con los suyos tras el batacazo del certamen musical.

Tras las declaraciones de Melody, Sonsoles Ónega se sinceró sobre sus trucos para cuidar su mente. "Yo tengo la suerte de tener válvulas de escape muy potentes. Soy como la olla del cocido, que de vez en cuando me la quito y libero toda la tensión, de tal forma que supongo que eso es lo que me mantiene muy estable. Siempre he dicho que la literatura es terapéutica para mí y creo que lo es", confesó la presentadora.

"Es verdad que si no escribo no hay quien me aguante, pero absolutamente. Ahora que acabo de terminar lo nuevo, ya estoy nerviosa porque si no escribo cada mañana, con una rutina casi sacerdotal, no soy persona. Eso creo que es lo que me da mucha tranquilidad y mucha espiritualidad y, sobre todo, me descalzo mucho, o sea, con los pies en el suelo sabiendo que porque lo he vivido en mi casa y algún día estás aquí y al día siguiente allí, intento relativizar tanto el éxito como el fracaso, ni euforia ni depresión", desveló la periodista. "Yo estoy feliz, si no se me nota me preocupa", añadió Ónega sobre el buen momento que atraviesa, tanto a nivel profesional como personal.

Enamorada de Juan

La periodista comparte su vida con Juan, su pareja. Fue en septiembre de 2023 cuando salió a la luz su relación sentimental y ambos han decidido vivir su noviazgo en la más estricta intimidad. Aún así, en alguna que otra ocasión, su pareja ha acompañado a Sonsoles Ónega en diferentes actos y eventos importantes para la periodista, mostrando su apoyo incondicional desde un segundo plano.