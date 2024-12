Sonsoles Ónega confiesa la malformación genética que puede matarla: “Sería una muerte dulce”

Sonsoles Ónega es muy celosa de su intimidad y son muy pocas las referencias personales que realiza desde el plató de su programa, como tampoco en sus entrevistas. Se siente más cómoda siendo quien hace las peguntas que al otro lado de la conversación, pero en ocasiones rompe su máxima. Así lo ha hecho ahora con la revista ‘Hola’, a la que ha confesado una situación médica especialmente preocupante. Y es que ha sido pronunciar estas palabras y entre sus seguidores ha cundido en cierta manera el pánico, ante la idea de que pueda fallecer de forma súbita. Y es que la periodista quizá haya tratado la delicada cuestión con una claridad que ha asustado a propios y extraños. Algo que podría entenderse si se repara en el detalle de que ella lleva conviviendo en silencio con el fatídico diagnóstico desde hace casi una década. Ahora ha decidido compartirlo con el público.

Sonsoles Ónega. Gtres

Se trata de una malformación genética en la que los médicos repararon hace 9 años. La mantienen muy vigilada y cada año se realiza controles para certificar que todo está dentro de los parámetros normales. “Cada año me tengo que medir la aorta por si hay una dilatación excesiva. Aunque sería una muerte muy dulce, porque te caes, te da un parraque y te mueres ahí en el momento”, dice con una frialdad que dejaría helado al periodista de la citada revista, aunque entendiendo que emplea el humor para hacer frente a las adversidades. Bien podría vivir con el miedo a lo que pudiese suceder, pero eso mermaría lo mucho que está disfrutando de la vida, junto a sus hijos y su nueva pareja, así como cosechando triunfos en el terreno profesional, labrándose un nombre propio cada vez más potente.

Pero su salud no deja de ser una de sus principales preocupaciones. Desde hace años mide mucho lo que come, eliminando por completo de su dieta y la de su familia los azúcares y los procesados. Pero esto de poco o nada sirve si no mantiene un estricto control de la situación de su aorta, de ahí que cada año no falta a la cita con su médico: “Soy muy consciente de la necesidad de revisarme. En mi familia somos muy hipocondríacos y eso también ayuda a que nos revisemos mucho. Es lo que hay que hacer, especialmente las mujeres, que a veces nos olvidamos de nuestras propias revisiones”. Una tarea que siempre respeta, aunque tenga la agenda llena de compromisos profesionales y momentos de ocio de los que siempre trata de mantener las miradas indiscretas alejadas.

Sónsoles Ónega, la pasada semana, en Sant Jordi Miquel González/Shooting

“La promoción de la novela fue dura, especialmente con los viajes a Latinoamérica. Esa sensación de ir siempre a toda velocidad me ha hecho reflexionar. Aunque no sé hacerlo de otra manera, en la tele nos dejamos los cuernos. No mirar el reloj es lo que más me relaja”, asegura Sonsoles Ónega cómo busca darse también sus momentos de desconexión. Pero no demasiados, no puede mantenerse demasiado tiempo ociosa, de ahí que a la vez que reconoce que fue dura la promoción de su última novela, ya ha entregado el borrador de la siguiente a la editorial, por lo que en breve tendrá un nuevo ejemplar publicándose: “Acabo de entregar el borrador de mi nueva novela. Estoy con las correcciones. Tengo muchísimas ganas de volver a las librerías el próximo año”.