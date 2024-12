Sonsoles Ónega: "Ha sido un año horroroso de trabajo. He estado al filo del agotamiento"

Sonsoles Ónega ha sido la encargada de ofrecer el tradicional brindis solidario de Bodegas Protos, que este año ha hecho su donación de 10.000 euros a la Fundación UAPO: Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico. «Tenían muchas ganas de conseguir esta donación porque el dinero es muy importante para poder llevar a cabo todo lo que hacen», ha comentado la periodista sobre la generosa dote. Allí, atiende a LA RAZÓN y hace balance de este 2024 que está a punto de terminar y que le ha regalado un nuevo amor, su pareja Juan.

¿Es igual de comprometida con todo?

Tengo la sensación de no cumplir con todo lo que me gustaría. Este año, por desgracia, me quedo con la sensación de no haber estado en muchos sitios a los que, con mucho cariño, me han invitado, pero es que no me ha dado la vida.

Ha tenido mucho trabajo.

Ha sido un año horroroso. Queda mal que lo diga, pero es que he estado en el filo del agotamiento. He notado que me he cansado mucho porque la cabeza también necesita sus momentos de evasión. He tenido ocupados hasta los fines de semana. Estoy agradecida, por supuesto, pero es un trabajo muy exigente, sobre todo estar en un programa de tarde, porque estoy con él en la cabeza desde que me levanto hasta que llego a casa.

Sonsoles Ónega en el brindis solidario de Protos Gtres

¿Ha sentido también el peso de la corona del Premio Planeta?

Juro que cuando este año se lo entregaron a Paloma Sánchez-Garnica sentí una especie de liberación. Tuve la sensación de que ya podía equivocarme, que ya el foco pasaba a la otra ganadora. Este año nuevo quiero relajarme, bajar el nivel de autoexigencia y delegar.

¿Cómo se presenta la Navidad?

En familia y tranquila, soy un coñazo (risas). Estaré con mis padres y mis hijos.

¿Y alguna escapada romántica con Juan, su pareja?

Trabajo hasta el 27 de diciembre, a ver si podemos hacer algo, aunque venimos de estar en Nápoles y lo hemos pasado muy bien. Me ha gustado mucho Pompeya.

Su relación con Juan está muy consolidada, ¿han pensado en irse a vivir juntos?

Si te digo lo que pienso queda horrible, y si te digo lo que debo, también, así que… (risas).

¿Cómo lleva que en su programa se hable de corazón? Antes no le gustaba...

Me ha gustado siempre, lo que no me gusta es hablar yo de la vida de los demás, porque no sé cómo se lo pueden tomar. Pero aprendo mucho de mi equipo, de periodistas que llevan muchos años haciendo ese tipo de información. Para mí, es más pudor que otra cosa, pero recelo ninguno. En mi casa se han comprado y hemos leído toda la vida las revistas del corazón.

¿Y cómo lleva cuando toca hablar de su íntima amiga, la Reina Letizia?

He visto publicado por ahí que yo adoctrino a los colaboradores para que digan lo que yo quiero sobre eso, ¡faltaría más! Lo que pasa es que yo, personalmente, en ese tema tengo un déficit de credibilidad, y lo asumo. Es como si hablara de mi padre, no tiene ningún valor.

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan a Sonsoles Ónega en el Palacio Real de Madrid Gtres

¿Entrevistaría a su padre?

Me encantaría. De hecho, se lo pedí el otro día. Lo que pasa es que él es muy pudoroso, pero tenemos tanto de qué hablar. Lo pido como deseo de Navidad, que un día venga mi padre a hablar al programa.

¿Qué ha tenido de positivo y negativo su 2024?

Positivo, que he podido hacer todo lo que me he propuesto sin haber desfallecido ni haber enfermado. Lo negativo ha sido haberme comprometido con más de lo que podía hacer. Eso me enfada conmigo misma y es una sensación que no me gusta, porque me gusta hacer las cosas contenta.

¿Es ese el aprendizaje que se lleva de este año?

Sí, he aprendido a gestionar el «no». Porque antes decía que «sí» a todo y si luego no podía, quedaba mal.

¿Cómo va la serie sobre su libro, “Los hijos de la criada”?

Los guiones están muy avanzados y el casting creo que también, aunque de eso juro que no sé nada. Además, prefiero no decir qué actores tengo en mente para cada personaje, no quiero cagarla (risas).

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega durante la firma de libros de "Las hijas de la criada" GTRES

¿Tiene miedo de que no se cumplan las expectativas?

Me dio miedo con otro de mis libros, “Después del amor”, porque era una historia real. Hubo un intento de adaptación y estaba recelosa por si levantaba alguna ampolla o se incluía algún giro que no gustaba a los protagonistas reales. En el caso de “Los hijos de la criada”, los giros que hay en la serie me gustan mucho y pienso: “¡Ojalá se me hubieran ocurrido a mí!”.

¿Qué hay de su próximo libro?

He entregado borradores a mis editoras, que son las primeras en leer. He acabado con dudas sobre el final y es la primera vez que me pasa, así que estoy corrigiendo y haciendo ajustes. No sé si va a llegar para 2025, igual para fin de año. Será ficción, creo que os va a gustar. Será una protagonista femenina, inspirada en el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX, una época apasionante.