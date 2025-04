El suegro de Anabel Pantoja se harta y sale en su defensa ante injustos comentarios

La situación que viven aún Anabel Pantoja y David Rodríguez es delicada. La investigación que investiga el origen de las lesiones que llevaron a su hija al hospital no ha terminado. Muchos esperaban que se archivaría la causa muy pronto, pero el paso de las semanas hace creer incluso en que se fijará fecha de juicio. Sobre todo, esto la pareja no hace ya comentario público y han dejado que sus respectivos equipos de abogados trabajen, mientras ellos se empeñan en mostrar al mundo normalidad.

De ahí que el debate no sea ya lo sucedido, sino más bien el eterno que surge con regularidad sobre el físico de la influencer. No todos se sienten atraídos por sus curvas, pero tiene más de dos millones de seguidores y es de esperar que no todos guarden la misma opinión sobre el tema. Al menos ya sabe que sí le gusta a su suegro, como así ha querido defender en público. Aunque el padre de David siempre ha permanecido ajeno a la polémica sobre el ingreso de su nieta y el proceso judicial, sí que ha querido romper su silencio para defender la talla de su nuera y destacar su belleza.

La talla de Anabel Pantoja causa una polémica viral

Todo movimiento de la sobrina de Isabel Pantoja es seguido con atención. De ahí que atesore una horda de dos millones de fans en Instagram, de los cuales muchos han querido dar su opinión sobre su última fotografía viral. Una recogida en un carrusel de fotografías en las que resumía su última escapada por su tierra junto a David. Entre todas ellas, la mayoría se ha fijado que en sus vaqueros se podía ver el precio y también la talla. Usa una 44, cuatro meses después de dar a luz, uno de ellos al lado de su hija en el hospital.

Como cabría esperar en los tiempos que corren y siendo usuarios anónimos, muchos traspasaron las fronteras y terminaron cayendo en el insulto. Entre bromas y chanzas, se colaban comentarios despectivos. Ella ya está acostumbrada a ser víctima de este tipo de oleadas de odio y en ocasiones ha terminado estallando. Algunas veces trata de hacer ver a la gente el daño que pueden ocasiones según qué palabras, mientras que otras contraataca y termina generando polémica. La mayoría opta por el silencio.

Pero esta vez le ha salido un defensor inesperado. El padre de David Rodríguez ha querido salir en su defensa, en medio de un sinfín de comentarios negativos hacia su físico. “¡Ya puedes tener la talla 48! La belleza está en el corazón y de ahí vas pasada. Además, la que es guapa, es guapa”, destacaba su suegro para demostrarle su apoyo incondicional. Un detalle muy significativo, que demuestra la buena relación que mantienen y su vínculo va más allá de la pequeña Alma. Desde siempre Anabel Pantoja ha congeniado con los padres de su chico, llegando incluso a dormir en su casa familiar en los primeros meses de relación.