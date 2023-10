Los "sueños imposibles" de Carmen Maura y Olivia Molina

Mañana, 20 de octubre, llega a las salas de cine "Mi otro Jon", la nueva película de Paco Arango cuyos beneficios irán destinados en su totalidad a la Fundación Aladina, que acompaña a los niños enfermos de cáncer en la lucha contra la enfermedad. La cinta cuenta la historia de Merche, encarnada por la gran Carmen Maura, una mujer a la que le dan la noticia de que le quedan pocos meses de vida. Atrapada en un cuerpo enfermo que no le permite cumplir su última voluntad, volver a ver el mar, se somete a un innovador tratamiento que le permite transmudar su alma al cuerpo de Jon, un camionero vasco tan fuerte como un roble, que le ayudará a disfrutar junto a su hija Rocío, interpretada por Olivia Molina, de sus últimos días de vida.

La disparatada historia, tal y como Arango cuenta a LA RAZÓN, está inspirada en una divertida conversación que el director mantuvo con su propia madre mientras estaban de vacaciones en La Palma: "Ella no paraba de decirme que le dolía tanto el cuerpo que solo le pedía a Dios que se la llevara. Una noche, con un poco más de vino, se me ocurrió una historia graciosa para hacerla reír. 'Mira mamá, he encontrado un sitio maravilloso donde te alquilan un cuerpo. Durante tres días te lo bebes todo, te lo bailas todo y no te duele nada, pero estás en lista de espera porque solo quedan camioneros vascos'. Soltó una carcajada tan grande que la historia iba creciendo cada noche, y al final del verano pensé que la historia tenía que ser contada".

El resultado es una película divertida y emotiva a partes iguales, con un reparto de altura que ha logrado transmitir al espectador el buen ambiente que se respiraba durante la grabación. "Lo hemos pasado muy bien. Más allá de que la película tenga un fin práctico para la Fundación Aladina, es que el rodaje fue una maravilla. Nos llevamos todos muy bien y el director hace que nos sintamos todos muy a gusto", expone Carmen Maura, a lo que Olivia Molina añade: "A mí me sumó saber que era una peli cuya recaudación iría a la Fundación. Me parece muy bonito que a partir de mi oficio puedo ayudar, y es algo que nunca me había pasado".

Carmen Maura en el preestreno de "Mi otro Jon" Gtres

Sin embargo, para Arango es importante matizar que los actores no se enteraron hasta la mitad del rodaje que el film sería benéfico, y deja claro que "es una película normal. Somos tan raros en este planeta que si vemos que es benéfica pensamos que hay trampa, que será mala, pero son dos cosas diferentes".

Los sueños imposibles, aquellos que anhelamos pero que nunca podemos cumplir por diferentes cuestiones, son una idea recurrente en el argumento de la película, y aunque Carmen Maura comienza diciendo que no tiene ninguno porque "me han pasado ya muchas cosas de todos los colores", finalmente reconoce cuál es el suyo: "Me gustaría tener un montón de perros, pero solo tengo una. Con el trabajo que tengo, con ella tengo bastante. Además, si tuviera un montón de perros, haría un curso de educadora, que me encantaría. De hecho, lo voy a hacer, aunque sea de una semana. Mi perra ya está educadísima, yo valdría para educar perros. Me gustan mucho los animales y me encantaría tener muchos perros en casa".

En cambio, a Olivia Molina no le gusta hablar de "imposibles" y asegura que solo sueña con aquello que sabe que puede llegar a lograr: "Quiero seguir trabajando en este oficio hasta llegar a la maestría de Carmen. Los imposibles no van conmigo, porque si es verdad que no se puede hacer, directamente no lo barajo".

Precisamente, uno de los mensajes que lanza "Mi otro Jon" es que hasta los sueños que parecen más imposibles pueden llegar a cumplirse, aunque no es esta la mayor enseñanza con la que se quedan sus protagonistas tras el rodaje. "Para mí, lo más importante ha sido conocer el trabajo de la Fundación Aladina. He estado con niños y ha sido muy importante para mí, por encima de la película", reconoce una emocionada Carmen Maura ante este diario.

Olivia Molina, Paco Arango y Carmen Maura durante la promoción de "Mi otro Jon" Gtres

En cambio, Molina explica que se ha dado cuenta de que no tiene que dar por hecho el tiempo: "A veces estamos en el día a día, en el discurrir, en la vorágine y damos por hecho que estamos bien para seguir, pero de repente nos damos cuenta de que no sabemos cuánto nos queda. Así que hay que aprovechar y agradecer el tiempo que tengamos. Hay que agarrarlo y exprimirlo".

En el caso de Merche, la protagonista de la película, a su favor cuenta con el hecho de que conoce cuánto tiempo le queda y puede aprovecharlo haciendo lo que más le gusta , pero, ¿les gustaría a Carmen Maura, Paco Arango y Olivia Molina saber el momento exacto en que la parca llamará a su puerta? Mientras que la primera asegura sin dudar que sí, la última se enfrenta a "un dilema muy difícil" que termina resolviendo con un "preferiría no saberlo". En cambio, el director de la película aboga por ser eterno: "Como dijo Woody Allen, yo no quiero ser inmortal por mis obras, quiero ser inmortal no muriéndome".

Entre el reparto de la película encabezado por importantes nombres del cine patrio, se encuentra un pequeño cameo del expresidente del Gobierno. Arango cuenta que contactó con él a través de un amigo en común y aceptó colaborar por tratarse de un proyecto benéfico. "Vino a rodar gratuitamente. He dirigido a muchos actores, pero nunca a un presidente del Gobierno de España, y la primera toma no fue buena. Pero él lo sabía y dijo: 'Lo he hecho fatal, vamos a hacer otra'", recuerda el director.