De sus estudios a su trayectoria profesional: el lado más desconocido de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio es la protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país. Desde que anunció el pasado miércoles en la revista "¡Hola!" que estaba esperando su primer hijo en común con Carlo Costanzia, con el que lleva saliendo cinco meses, la vida de la hija de Terelu Campos ha estado en boca de todos, siendo cuestionada por muchas voces que no han dudado en criticarla duramente por vender su embarazo, entre otras tantas cosas.

A lo largo de estos días, la joven ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios sobre su vida, desde sus estudios o su trayectoria laboral y ahora, Alejandra Rubio se ha sincerado en el podcast "Drama Queen" de Pilar Vidal en ABC sobre el asunto, defendiéndose de los que la han criticado esta última semana. Tal y como ha reiterado en más de una ocasión, la colaboradora de televisión se independizó de su madre a los 18 años de edad. Desde ese momento, la nieta de María Teresa Campos no ha parado de trabajar para poder mantenerse económicamente sin la ayuda de Terelu.

Alejandra Rubio / Foto: Ep larazon

Por ese motivo, Alejandra Rubio comenzó a trabajar en el mundo de la noche cuando se matriculó en su primer año de Universidad: "Me levantaba para ir a la universidad habiendo dormido dos horas". Además, cuando estudió Moda siguió trabajando todos los días por la noche. Cuando dejó esta carrera e inició Derecho, la joven ha confesado en el podcast que "me lo sacaba como podía, era imposible compatibilizar. Yo me vi fuera de mi casa, teniendo que ganar dinero..."

Cansada de una situación tan caótica, decidió comenzar a estudiar su carrera universitaria a distancia, aunque fue algo "en vano" porque no estaba centrada y no se enteraba de nada: "Me estudiaba los temas, pero yo tenía una vida tan caótica... Curraba tanto que me desestabilizó completamente y lo dejé". Finalmente, dejó esta última carrera y comenzó a estudiar Arte Dramático, su gran pasión. "Cuando me asenté y dejé de trabajar tantos días por la noche, decidí estudiarlo. Me daba vergüenza, pero mi abuela me dijo 'hazlo que es lo que tienes que hacer'. Es mi pasión y a lo que me quiero dedicar", ha declarado a Pilar Vidal en su podcast.