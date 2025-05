Sydney Sweeney lanza un jabón con su agua de baño y revoluciona internet (otra vez)

Sydney Sweeney vuelve a romper internet, pero esta vez no es por un papel en pantalla, sino por un producto de higiene con un toque surrealista. La actriz estadounidense ha anunciado el lanzamiento de un jabón hecho con el agua de baño que usó en su viral campaña para la marca Dr. Squatch, especializada en productos de cuidado personal masculino. Sí, literalmente: jabón con agua reciclada de su bañera.

La historia comienza en octubre del año pasado, cuando Sweeney protagonizó el anuncio "Dirty Little Boys", en el que se la veía sumergida en un baño lleno de espuma. El spot, pensado para promocionar un gel de baño de Dr. Squatch, fue un fenómeno en redes, superando el millón y medio de likes solo en Instagram. Desde entonces, las redes no dejaron de preguntarse -con más morbo que curiosidad- qué pasó con el agua de ese baño.

Edición limitada de jabones

Y ahora tienen respuesta. "No parábais de preguntar por el agua en la que me bañé... Así que la conservamos", escribió Sweeney en redes, dando paso al lanzamiento oficial de "Sydney's Bathwater Bliss", una edición limitada de jabones que saldrán a la venta el 6 de junio por 8 dólares (unos 7 euros). La tirada es exclusiva: solo 5.000 unidades, disponibles hasta agotar existencias.

La empresa ha respaldado la idea con humor y marketing viral. "¿Por qué? Porque no paraban de pedírselo. Y Sydney dijo: ‘¡Hagámoslo!’ (¡Menuda leyenda!)", publicaron desde Dr. Squatch, que ya ha iniciado un sorteo exclusivo de 100 pastillas para mayores de edad.

¿La fórmula? Según la marca, el producto es "una combinación perfecta de los dos mejores lugares del planeta: el aire libre y la bañera de Sydney Sweeney". La fragancia mezcla pino, abeto Douglas, musgo terroso y -cómo no- un toque de "auténtica agua de baño de Sydney".

"Es extraño, pero en el mejor sentido de la palabra", ha declarado la actriz, encantada con la iniciativa. "Me fascina que hayamos creado algo que no solo es inolvidable, sino que además huele increíble y funciona tan bien como cualquier otro de los productos de Dr. Squatch que me encantan".

Una campaña entre lo provocador y lo brillante, que deja claro que Sydney Sweeney ha aprendido a surfear el fenómeno fan como nadie.