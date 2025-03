La tajante respuesta de Jessica Bueno a las últimas declaraciones de Jota Peleteiro: "Quien me importa es el juez"

Jota Peleteiro se sienta esta noche en "¡De Viernes!" para conceder su primera entrevista en televisión. El exfutbolista ha decidido dar un paso al frente y contar su verdad de lo ocurrido con Jessica Bueno en el programa de Mediaset. Tras 10 años de la relación, la pareja decidió tomar caminos separados a finales de 2022 y comenzó una guerra mediática que perdura hasta el día de hoy. Tres semanas después de la sevillana, el deportista rompe su silencio en Telecinco y sus primeras declaraciones han dado mucho de qué hablar.

"No hubo infidelidades. Me pilló tonteando con la directora de mi empresa aunque la relación ya estaba rota", declara Peleteiro en el avance. Después de años de acusaciones de la modelo, el exfutbolista ha decidido contar su verdad en "¡De Viernes!".

La respuesta de Jessica Bueno

Una de las primeras en reaccionar a la entrevista de Jota Peleteiro ha sido Jessica Bueno. Durante la entrega de los premios Sevilla Magazine, la modelo ha sido muy tajante sobre este inesperado movimiento de su ex, asegurando que "no tengo ningún miedo".

Jessica Bueno Gtres

"Yo estoy igual que vosotros, ya hice unas declaraciones sobre esto hace unas semanas cuando me dijeron y es que como al final quien realmente me importa es el juez y yo en ese aspecto estoy muy tranquila, lo que vaya a decir, pues no, me da igual", ha sentenciado la ex de Kiko Rivera. Sobre los motivos que han llevado a Jota Peleteiro a hablar ahora, Jessica Bueno ha declarado que "con ese tema es lo mismo que vosotros", añadiendo muy tranquila que "no sé nada, de verdad".

En proceso de recuperación

En pleno proceso de recuperación tras su reciente ruptura con Luitingo, Jessica Bueno ha reconocido que "por dentro estoy como cualquier persona que pasa por diferentes situaciones que no espera pero yo lo tengo clarísimo, que quiero estar bien y cuando una se lo propone, al final, aunque tenga sus momentos de bajones en la intimidad, pero yo de cara al mundo quiero que se me vea feliz, con ganas y ya está, feliz y positiva".