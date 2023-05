Tamara Falcó estalla sobre la polémica de su ingreso en una clínica para adelgazar: "Lo encuentro todo un poco indignante"

El cuerpo y talla de Tamara Falcó sigue dando de qué hablar y se ha convertido en objeto de debate en todas las tertulias de la prensa del corazón. Algunos detractores de la marquesa de Griñón han señalado su aumento de peso como el culpable de las diferencias con 'Sophie et Voilà'. Así lo aseguró Alessandro Lequio el pasado 22 de mayo en 'El programa de Ana Rosa': "Al hilo de lo que está diciendo Bibi. A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentiría a gusto con el vestido por el incremento de talla que ha experimentado en los últimos meses".

"Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas", volvió a mencionar el aristócrata ese día sobre el cuerpo de la marquesa de Griñón. Comentarios muy desafortunados que desencadenaron un aluvión de críticas en redes y que muchos tacharon de "gordofobia".

Tamara Falcó Gtres

Desde que salió a la luz su desencuentro profesional con la firma bilbaína y su cambio de diseñador para su gran día con Íñigo Onieva, muchas voces públicas han apuntado que la hija de Isabel Preysler, descontenta con su peso, iba a ingresar en una clínica Buchinger durante 40 días para someterse a un tratamiento adelgazante y perder más de 10 kilos en menos de mes y medio. Una idea un poco descabellada y que ella misma ha negado rotundamente a 'Vanitatis'. "Lo que hare será lo mismo que hago en verano. La diferencia es que voy a cambiar el timing", desvela Falcó al anterior medio citado.

La socialité está muy sorprendida por la preocupación pública que suscita su imagen corporal y sentencia: "El vestido me lo hacen a medida y, por lo tanto, está hecho a mi cuerpo. Menuda tontería y falta de respeto. Yo estoy en mi 'normopeso'". La marquesa de Griñón está muy molesta por todos los comentarios que ha tenido que escuchar a lo largo de estas semanas por su talla y el único tratamiento al que va a someterse de cara a su boda va a ser el de una dieta detox y algunos tratamientos de belleza, nada fuera de lo normal en comparación con otros novios. "Para bajar esos kilos tendría que estar un año. Que podría estar más delgada, pues sí; pero, vamos, que lo encuentro todo un poco indignante. Como ya he dicho varias veces, para mí lo importante es el sacramento del matrimonio", zanja con firmeza a 'Vanitatis' la socialité sobre el asunto.

