Tamara Falcó e Íñigo Onieva agrandan su "familia numerosa" con una nueva incorporación inesperada

Tamara Falcó ha vuelto a abrir de par en par las páginas de su álbum más íntimo para compartir una noticia que ha enternecido a sus seguidores: la llegada de un nuevo miembro a su ya bulliciosa "familia numerosa". Esta vez no se trata de un anuncio planificado ni de uno de los pasos que la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva llevan tiempo deseando dar, sino de un giro inesperado del destino que ha desembocado en una adopción muy especial.

"Buscaba una familia y no estaba previsto que se quedara con nosotros, pero al final fue imposible dejarla ir", confesaba Tamara al presentar a Nala, la perrita que ha conquistado su hogar y sus corazones. La pequeña cachorra, que llegaba en principio solo como casa de acogida, terminó quedándose definitivamente, sumándose así al animado grupo de mascotas que ya comparten la vida de la pareja.

Familia numerosa

Con Nala, son ya cinco los perros que rondan la casa Falcó-Onieva: Jacinta, el caniche toy; Vanilla, la Golden Retriever; y los pequeños Missy y Dalkkung, adoptados hace apenas unos meses. Un equipo peludo que confirma, en palabras de la propia Tamara, que la pareja vive ya como "una familia numerosa", un concepto que abrazan con humor y cariño. "Por ahora ya tenemos cuatro perros", recordaba recientemente la aristócrata durante un evento en los Cines Callao, aunque ahora la cifra ha subido a cinco… y con energía de sobra.

La llegada de Nala coincide con un momento especialmente sensible para Tamara, que acaba de celebrar su 44º cumpleaños y continúa compartiendo con naturalidad su deseo de ser madre. Desde su boda con Íñigo Onieva, la pareja ha manifestado en varias ocasiones sus ganas de dar un nieto -o nieta- a Isabel Preysler, ilusionada también con la idea de volver a ser abuela. Sin embargo, el camino no está siendo sencillo.

Tal y como adelantó Diez Minutos, desde hace unos meses Tamara se encuentra en manos de especialistas en fertilidad, un proceso que está afrontando con la serenidad y la fe que siempre han marcado su vida. La nueva juez de Got Talent confía en que, "si Dios quiere", el embarazo llegue de forma natural, aunque es consciente de que cada paso requiere paciencia, fortaleza y esperanza.

Mientras tanto, la marquesa elige compartir lo que sí está ya llenando su hogar de alegría: la irrupción juguetona de Nala. En el book de fotos y el tierno vídeo que ha publicado, se ve a la pequeña haciéndose hueco entre los cojines del sofá, conquistando el espacio -y el corazón- de todos con la misma espontaneidad con la que llegó a sus vidas.

En un momento en el que Tamara e Íñigo navegan entre deseos, proyectos y expectativas, la nueva incorporación funciona como recordatorio de lo inesperado y lo bello. Nala, sin saberlo, ha llegado a poner aún más cariño donde ya había mucho, convirtiéndose en parte esencial de una familia que crece… incluso cuando no estaba previsto.