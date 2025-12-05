Inés Domecq: Andalucía en la piel

Ayer fue el día de la bandera de Andalucía, una fecha perfecta para reconocer el talento de una mujer orgullosamente andaluza (y española) como es la diseñadora y empresaria Inés Domecq, fundadora de la firma IQ Collection. “Que sea hoy, 4 de diciembre, día de la bandera de Andalucía, hace que este premio tenga para mí un significado especial“, aseguraba ayer en la sede de La Razón la emprendedora jerezana al recoger su galardón como talento de la moda. “IQ es una marca andaluza, nacida desde esa raíz y ese saber hacer que nos define: luminosos, artesanos y libres”.

Vestida con uno de sus diseños, un little black dress que explicaba a la perfección por qué su firma se ha convertido en una de las más deseadas de nuestro país, y acompañándose de las joyas de Roberto Coin, marca de la que es embajadora, Domecq subió al escenario para recoger su premio y agradecer y reconocer un galardón que “mira la moda con respeto y con esa sensibilidad que no siempre encuentra espacio en los titulares”. Y es que, la marquesa de Almenara siempre aparece con letras destacadas cuando acude a un evento, pero en este caso no interesaba tanto su “personaje” sino si labor como destacada empresaria responsable de un estilo que ha marcado los últimos años.

Davidelfín dejó una impronta en la moda que a día de hoy todavía se reconoce. A IQ Collection le sucede algo parecido: nadie puede negar, al ver una de sus prendas, que ese trozo de tela ha salido de los talleres de esta firma andaluza, porque han logrado un ADN que cualquiera puede identificar. Y eso no todas las marcas lo consiguen, por muchos años de vida que tengan. En cambio, este proyecto que llegó tras muchos años de trabajo en la moda se ha conseguido consolidar como un nombre de referencia que factura unas cifras muy destacadas, acaba de abrir su primera tienda en el barrio de Salamanca y viste a gran parte de las invitadas de las bodas de nuestro país, además de estar en boca de todas las chicas que buscan una firma diferente, elegante, moderna y ‘made in Spain’. Además, ha conseguido crear una firma que va más allá de la moda, siendo responsable de todo un estilo de vida que lleva en la sangre el sabor de Andalucía, la firma que tan presente tiene siempre y que incluso le llevó a celebrar un espectacular desfile en los jardines de Dueñas, abriendo a la moda un espacio tan mágico como ese rincón sevillano.

La creadora no se olvidó del resto de premiados y, de echo, para todos tuvo una dedicatoria. De Pablo Aguado alabó su “elegancia serena y arte valiente”. A Hombres G les reconoció como una de las bandas de su juventud, y a Leiva le confesó que su música “suena casi a diario en las oficinas de IQ, marcando el ritmo de nuestras colecciones”, poniendo un broche de oro a la intervención de esta creadora que definió el premio de La Razón como “un impulso para seguir trabajando”.

Domecq tuvo también unas palabras de recuerdo para su familia, natural o política, que tanto le han acompañado durante toda su trayectoria. Y es que hay que recordar que ha contado con el apoyo de su marido, Javier Martínez de Irujo, y de miembros tan destacados de los Alba como Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Rivera (quien le entregó ayer el premio) o Sofía Palazuelo, además del apoyo de su hermana Mercedes, que también está involucrada en IQ Collection: “Gracias por creer incluso cuando yo dudé, por vuestra generosidad silenciosa y por ser hogar cuando todo es vértigo. Este premio también es vuestro”. Aunque el premio fue solo para ella.