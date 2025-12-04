Tamara Falcó e Íñigo Onieva amplían la familia: "Bienvenida"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han ampliado su familia perruna. La marquesa de Griñón ha compartido la feliz noticia en Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores. "Bienvenida a la familia, Nala. Buscaba un hogar y no estaba previsto que se quedara con nosotros, pero al final fue imposible dejarla ir", ha escrito la socialité en su última publicación, presentando oficialmente a su nueva cachorra.

Amante de los animales

Nala no es la única mascota del matrimonio. Tamara Falcó siempre ha presumido en redes de Jacinta, su inseparable caniche, y de Vanilla, una Golden Retriever dorada, con las que ha posado en numerosas ocasiones. En mayo, la pareja amplió su familia perruna con Missy y Dalkkung, dos cachorros comprados en Seúl por 5.000 y 2.000 euros. La hija de Isabel Preysler viajó personalmente para adquirirlos en Korea Teacup Puppies, una de las clínicas de mascotas más famosas del mundo, cuya premisa es la venta de animales exclusivos, según publicó en su día "El Español".

Con la llegada de Nala, Tamara Falcó e Íñigo Onieva despiden el año compartiendo su vida con cinco perros, a los que consideran como hijos. De hecho, la socialité incluso se atreve a ejercer de peluquera canina, aunque los resultados no siempre sean los esperados. Tal y como reveló entre risas en uno de sus últimos photocalls, dejó a los "perros horrorosos, porque les he cortado yo el pelo y no son los mismos". "Es que se les metía el pelo en los ojos. Le fui a llevar uno a mi madre y no lo reconocía. Después del segundo, Íñigo me pidió que parase, pero tengo que amortizar las tijeras", bromeó la marquesa, acompañando sus palabras con una fotografía del resultado del corte de pelo.

Sus deseos de convertirse en madre

El mayor deseo de Tamara Falcó es convertirse en madre junto a Íñigo Onieva, aunque la socialité paralizó su tratamiento de fertilidad en julio. Según explicó la marquesa en "InStyle", había decidido tomarse un descanso porque se encontraba "saturada" y el asunto le estaba "afectando". "Con la calma. Creo mucho en el plan de Dios. Lo que sea. Lo acepto con mucha paz. Si tiene que ser, será. Y si no, pues es que no será para mí", confesó.