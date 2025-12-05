Pitingo: «He aprendido a volar a la altura de mis alas»

Por las manos de Pitingo siempre ha corrido una corriente eléctrica que mezcla raíces y riesgo. Flamenco, soul, góspel. Todo lo que arde y todo lo que cura. Pero ahora, tras años de grandes escenarios y una identidad artística inconfundible, el cantante regresa con un formato íntimo: «Pitingo y Punto», una gira que promete devolver la esencia del directo y esa cercanía que solo aparece cuando un artista deja la piel, la voz y algo del alma.

Nos recibe sereno, con la calma de quien ha hecho las paces consigo mismo. Asegura que este nuevo espectáculo no es una vuelta atrás, sino un desprendimiento: una forma de volver al origen con toda la experiencia acumulada. Y, sobre todo, con una libertad radical. «Decir, he dicho mucho… y tampoco soy de callarme», confiesa entre risas. «Este show recorre todo lo que me ha pasado. Estoy en un momento en el que hago lo que quiero, canto lo que quiero, sin hacer daño a nadie. Presento a un Pitingo más maduro, con una puesta en escena muy cuidada: coro góspel, flamenco, gitanos, payos… Yo, como mestizo, quiero transmitir esa multiculturalidad en la que me he criado».

Entrevista a Pitingo . David Jar David Jar Fotógrafos

Promete que cada concierto será irrepetible. Y lo dice literalmente. «Tengo 60 temas preparados, pero depende del estado de ánimo, del público, de lo que ocurra cantaré un tema u otro. La improvisación forma parte de mi vida». En esta gira hay también un subtexto de reparación emocional. «Por primera vez voy a disfrutar del éxito de mi música. Durante 25 años no lo he hecho. He estado prácticamente con una depresión importante y no me daba cuenta. Llegué a plantearme dejar de cantar», admite. «En esta profesión no todo es éxito ni dinero. Hay desengaños, gente que se acerca sin saber por qué. Llevo tres años con especialistas. Es importante agarrarte a la verdad y a la gente de siempre. Hay que volar, sí, pero solo a la altura de tus alas».

La magia del directo

Su fusión entre soul, flamenco y góspel sigue creciendo. «Cada viaje me aporta algo. He cantado con artistas de todo el mundo, de Pink Floyd a Alicia Keys o Clapton. Cada cultura te regala algo que incorporo a lo mío». Para Pitingo, el directo nace del sentimiento. «Cuando la gente se emociona, ahí está la magia. No es técnica, es verdad».

No cree que el artista deba reinventarse, al menos no como obligación. «Intento mejorar mi fórmula, experimentar. Nunca he buscado el éxito como objetivo».

Fuera del escenario, vuelve a ser Antonio Manuel. «Allí se queda todo. Abajo soy un hombre que quiere estar con su gente. La vida cotidiana es lo que me importa».

Si esta gira fuera una frase sería: “Lo voy a dar todo, lo mejor de mí”.