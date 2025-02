Taylor Swift y Travis Kelce: esta es la historia de su relación

"Me decepcionó que ella no hablara antes o después de sus conciertos porque tiene que cuidar su voz para interpretar sus 44 canciones", destacó Travis Kelce en un episodio de su podcast New Heights, que presenta junto a su hermano, Jason, cuando contó cómo intentó darle su número a la estrella del pop a través de una "pulsera de la amistad" durante uno de los shows de la gira "The Eras Tour". "Me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella", insistió entonces." Ella no quería conocer a nadie, o al menos no quería conocerme a mí, así que lo tomé como algo personal", confesó. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2023, la cantante aceptaba la oferta del jugador de la NFL de asistir a un partido de los Kansas City Chiefs.

Fue en el mismo podcast semanal cuando el jugador de fútbol americano confesó lo que más ama y admira de Swift: "Estar junto a ella, ver lo inteligente que es Taylor, es algo que hace que te explote la cabeza. Aprendo cada día".

El beso viral entre Taylor Swift y Travis Kelce Gtres

Cuando Swift se dejó ver en el partido de Kelce, el 24 de septiembre, muchos de sus fans pensaron que era su primer encuentro. No lo era. La pareja se había conocido en persona en Nueva York, tras llevar tiempo hablando. "Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación, y lo que surgiera de ahí, adelante. Todos a mi alrededor me decían: ‘¡No la cagues!’. Y yo les decía: ‘Sí, sí, entiendo'. La relación iba avanzando despacio y él, reconoce, quería ser discreto, no decir ni hacer nada "que alejara a Taylor". Finalmente, ambos confirmaron su encuentro en octubre de 2023 cuando salieron de la mano de una fiesta después de "Saturday Night Live". La foto, compartida por Chariah Gordon, novia del futbolista Mecole Hardman Jr., se llenó de "Me gustas". La relación estaba confirmada... y aprobada por los "swifters".

El pasado mes de julio, el futbolista fue visto en un concierto de la cantante en el estadio Arrowhead, donde habitualmente juega el equipo de Kelce. El jugador compartió las famosas "pulseras de la amistad" de Taylor con otros fans de la artista durante el show.

A partir de entonces comenzaron las asiduas asistencias de la artista a los partidos del Kansas City Chiefs, de donde siempre salía junto a su nueva pareja.

El 6 de diciembre de 2023 Taylor habla por primeva vez de su relación, en una entrevista tras ser seleccionada como la Persona del Año de 2023 de la revista Time. La artista contó que comenzó a salir con Travis después de que él hablara de ella en su podcast y le invitara al campo. Además reveló que su romance fue secreto durante un tiempo.

En enero de 2024, la artista incluso se animaba a bajar a la cancha al término de los partidos como su fan número uno. Estuvo aplaudiéndole cuando el Kansas City Chiefs ganó la Super Bowl 2024 contra los San Francisco 49ers... escena que no pudieron repetir la pasada madrugada.