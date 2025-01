Anita Matamoros se entera por la prensa que su hermana Irene se casa

Son muchas las sagas familiares de famosos que están marcadas por los desencuentros. La de los Matamoros no iba a ser una excepción, con miembros con personalidades tan fuertes y que tanto juego han dado en televisión. Pero precisamente ahora las protagonistas de este nuevo capítulo son dos de los miembros más discretos del clan, al menos sí en cuanto a polémicas se refiere. Anita Matamoros es influencer y eso le expone irremediablemente al público, aunque prefiere no opinar nunca de los desencuentros de su familia. Tampoco del suyo propio con su padre, Kiko Matamoros, con el que ha tenido un acercamiento reciente. Pero Irene Matamoros no hace ruido mediático y disfruta de una relativa discreción, rota recientemente por la noticia de que va a dar el ‘sí, quiero’ a su novio, Pedro Romero.

Irene, Diego Matamoros, Marta López y Kiko Matamoros Instagram

Después de tres años de noviazgo, Irene Matamoros anunció el pasado 6 de enero que preparaba boda después de que su novio hincase rodilla derecha en el suelo. Lo hizo a través de su perfil de Instagram, el cual es privado, por lo que su hermana Anita no pudo verlo. Y es que prueba de que no mantienen relación alguna es que ni tan siquiera se siguen en redes sociales. Muy distinto con el vínculo que le une a Laura Matamoros, con la que comparte planes siempre que sus ajetreadas agendas se lo permiten y dan buena cuenta de ello es sus respectivas cuentas sociales. De ahí que ni tan siquiera supiese que su hermana mayor se casaba, algo de lo que tuvo constancia cuando se lo preguntaron el photocall de los Premios Next Generation Men’s Health.

Anita Matamoros en los Premios Next Generation Men’s Health Gtres

“¡Ah, que Irene se casa! No lo sabía”, fue la espontánea reacción de Anita Matamoros al conocer la buena nueva de su hermana, 22 días después que el resto de los consumidores del papel cuché. Y es que, aunque lo anunciase en su perfil privado, la noticia no tardó mucho en copar titulares en todos los digitales y también tener un hueco reservado en el interior de las revistas del kiosco rosa. Y es que no deja de ser noticia que los Matamoros vestirán en breve sus mejores galas para brindar por la felicidad de los novios.

Anita Matamoros, sorprendida por la noticia del compromiso de su hermana Irene: "¿Qué se casa? ¡No lo sabía!" Europa Press

Pero sí tiene constancia de la boda que prepara su propia madre. De esa al menos sí. Makoke ha anunciado su boda dos días antes que Irene Matamoros. Se casa con su novio Gonzalo, quien le pidió matrimonio este verano durante un viaje a las Islas Griegas: “Me hace mucha ilusión. Lo sé desde el verano que fue cuando hincó rodilla”, decía la colaboradora mostrando su alianza de compromiso: “Llevaba el anillo en mi mochila en todos los puertos buscando el lugar perfecto. Al final elegí un restaurante en Mykonos desde el que se veía la puesta de sol”, decía él en el plató de ‘De Viernes’. Esta felicidad es compartida con Anita Matamoros, que ve en su madre como un referente a seguir: “A mí el mayor ejemplo que me ha dado esto es que la edad no importa en el amor. Mi propia madre me ha dado el ejemplo de que nunca ha dejado de creer en el amor. Y a sus 54 años encuentra a un hombre que se enamora perdidamente y eso me gusta como ejemplo”.