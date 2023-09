Terelu Campos recuerda su primer matrimonio con Miguel Ángel Polvorinos, un cámara de TVE

Terelu Campos ha regresado a TVE después de unos meses alejada de la pequeña pantalla tras el final de "Sálvame" y el posterior fallecimiento de su madre, María Teresa Campos. La presentadora volvía a la cadena pública el pasado miércoles junto a Jordi González en "La plaza", el nuevo magacín de las tardes de La1, donde concedía una de sus entrevistas más personales.

Después de casi una década en Mediaset, Terelu ha vuelto a sus orígenes y está viviendo con mucha ilusión estar de nuevo en TVE, cadena en la que debutó delante de las cámaras en 1991. "Para mí es especialmente sentimental volver a Televisión Española. Estoy segura de que a mi madre le hace muy feliz que yo esté aquí", le confesaba la periodista a Jaime Cantizano en "Mañaneros". Las emociones de la madre de Alejandra Rubio están a flor de piel y está viviendo esta nueva etapa profesional como una especie de catarsis. Tanto es así, que ha recordado incluso su historia de amor más desconocida: su primer matrimonio con un cámara de la cadena, Miguel Ángel Polvorinos.

Terelu Campos, Alejandro Rubio y su hija Alejandra GTRES

"Yo me casé con un cámara de televisión la primera vez. En esa época, había cámaras de primera, que eran los que llevaban la grúa, los que estaban sentados en la grúa. Entonces estaba "mexi", le llamaban el 'mexicano', yo me acuerdo que cuando soltaba mi discurso él se asomaba de la grúa, me miraba y que mi "mexi" me dijera que lo había hecho bien me daba la vida", ha desvelado Terelu. La pareja se casó en el 22 de mayo de 1993 por lo civil y su matrimonio terminó en 1996, algo que no sentó nada bien a María Teresa Campos. "Me dejó de hablar, no quería que me divorciara", ha revelado la periodista.

En 2016, en una entrevista para "Diez Minutos", Terelu desveló que no tenía relación con su primer marido y que no sabía nada de él, aunque lo recuerda con mucho cariño. "Como es una bellísima persona, supongo que estará estupendo, feliz y estable. Es un hombre al que recuerdo con mucho cariño. Formó parte de lo que fue una experiencia diferente, que fue el convivir", declaró sobre Polvorines.

Después de este primer matrimonio fallido conoció a Alejandro Rubio, con el que se casó en el palacio d la Magdalena en Santander el 14 de marzo de 1998 y, dos años después, traían al mundo a Alejandra, la única hija de la pareja. En 2002 la periodista y el empresario se separaban de manera amistosa y, a día de hoy, siguen estando muy unidos. "Es mi familia (...) pero eso no significa que sea al que más he amado, pero sin lugar a dudas ha sido el más importante porque con él he tenido lo que considero que es más valioso, nuestra niña", declaraba la presentadora en "Sálvame" sobre su segundo marido.