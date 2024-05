Todos los detalles sobre el embarazo de Dulceida: el nombre, su maternidad y un hogar para todas

Dulceida y Alba Paul están viviendo uno de sus mejores momentos a la espera de la pequeña. El pasado mes revolucionaron las redes con la noticia de que estaban embarazadas, como las noticias no llegan solas, a las pocas semanas volvieron a atraer la atención en redes con su fiesta de revelación del sexo: una niña. Sin embargo, todavía hay muchos más detalles sobre el momento que viven con tanta felicidad.

Están de 19 semanas más tres días y ya se le empieza a notar la figura de mamá embarazada. Sin embargo, estos no han sido los detalles más interesantes que ha querido compartir con sus seguidores. Desde el momento en el que se sometieron a la transferencia, hasta el nuevo hogar para la familia. La influencer ha guardado pocos secretos sobre todo lo que está viviendo.

“Aquí salimos de la transferencia en IVI”, arrancaba mientras compartía un vídeo del momento en el que se podía ver a la pareja muy nerviosa e ilusionada. “Lo que hicimos durante esos diez días de la horrible espera fue no hablar del tema, confiar y estar tranquilas”, además, añade, que no se realizaron ningún test antes de que se sometiera al análisis oficial para determinar si la inseminación había llegado a buen puerto. También ha compartido el cariñoso gesto que hacía Alba durante cada uno de los días de tensión: “Me daba un beso en la barriga cada noche”.

Dulceida y Alba Paul Instagram

El tema del nombre es más complicado. La propia Dulceida ha llegado a reconocer que en alguna ocasión lo tenía claro, pero que tras pasar los días la idea de escoger el nombre definitivo parecía abrumarla un poco: “Cada día estoy más indecisa con los dos que nos gustan. Un día me gusta más uno y al día siguiente es al revés”, muy probablemente haya que esperar a avanzar mucho más en el proceso de gestación, o incluso, a que nazca la niña. Lo que sí queda claro, como las influencers desvelaron desde redes, es que empiezan por “A”.

Dulceida sobre el nombre de la bebé Instagram

Claros también están sus planes de futuro. La preguntaban sus seguidores si “habrá casa in este año” a lo que no ha dudado en responder muy ilusionada: “Queda nada. La primera semana de junio. Estaremos todos juntos en una sola semana. Me muero de ganas”.

Dulceida Instagram

El embarazo, con sus más y sus menos, progresa adecuadamente. De hecho, el pasado domingo llegó uno de los momentos que más ilusión puede hacer de un embarazo: “La noté bien por primera vez”, explicó a sus seguidores. En lo relativo a un posible temor al parto, nada parece apuntar a ello: “Estoy expectante y tengo mucha curiosidad y ganas de vivirlo. He escuchado de todo, pero me parece algo tan mágico”, concluía su ronda de preguntas y respuestas en su perfil de “Instagram”.