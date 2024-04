Dulceida y Alba Paul esperan su primer hijo en común. Después de semanas de rumores y especulaciones, la pareja de influencers más famosas de nuestro país han compartido la feliz noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram con una bonita fotografía de la ecografía. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", ha escrito junto a la instantánea.

Dulceida y Alba Paul han conformado una de las parejas más queridas y admiradas de nuestro país y, a pesar de sus idas y venidas, finalmente ha triunfado el amor y han decidido dar un paso más en su relación sentimental, convirtiéndose en madres de su primer hijo en común.

Fue en octubre de 2021 cuando Aida, más conocida como Dulceida, confirmaba su separación con Alba Paul. "Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película . Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos", escribía la influencer en su perfil de Instagram.

Un año y medio después de su separación, la pareja confirmaba su reconciliación y, aunque decidieron ir poco a poco, ambas eran conscientes de que no podían vivir la una sin la otra. "Nos hemos rencontrado de una forma muy bonita y muy sana, como siempre ha sido nuestra relación", declaró Dulceida en la gala People in Red sobre su nueva oportunidad el pasado m es de mayo de 2023, asegurando que sería su relación "para siempre. Cuando estás con alguien, tienes que visualizar un futuro con esa persona y pensar que es para siempre, aunque luego puedan pasar muchas cosas". Menos de año después, las influencers han anunciado la feliz noticia.