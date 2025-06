Todos los detalles de la emotiva boda de Claudia Ula, hija de Raquel Revuelta, en Zahara de los Atunes

Este sábado 21 de junio, Zahara de los Atunes se convertirá en el escenario de una boda muy esperada y profundamente emotiva: la de Claudia Ula, hija de Raquel Revuelta, y Vicente Benítez, su pareja desde hace ocho años. La localidad gaditana no es solo un paraíso costero, sino un lugar con una fuerte carga simbólica para la novia: allí descansan las cenizas de su padre, Miguel Ángel Jiménez, fallecido en 2020, y fue también el sitio elegido para la pedida de mano.

"Casarme cerca de donde está él es mi forma de mantenerlo cerca", confesaba Claudia en una reciente entrevista. Por eso, la pareja ha cuidado hasta el más mínimo detalle para convertir el enlace en una celebración familiar, elegante y cargada de significado.

Un enlace entre mar y recuerdos

La ceremonia religiosa tendrá lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Zahara de los Atunes, y la posterior celebración se llevará a cabo en el exclusivo Trafalgar Polo Club, en El Palmar. Rodeado de naturaleza, jardines y vistas privilegiadas al mar, el lugar ha sido reservado en su totalidad para los 340 invitados.

Las abuelas de los novios serán testigos de excepción en esta jornada que promete unir tradición y emoción, con una puesta en escena que mezcla lo íntimo y lo festivo.

Para este día inolvidable, Claudia ha confiado en Victorio & Lucchino para el diseño de su vestido de novia. El traje se transformará después en un look más cómodo, ideal para la celebración. En los pies, ha apostado por la sofisticación de Jimmy Choo, mientras camina hacia el altar acompañada de sus hermanos, Miguel Ángel y Nicolás.

Vicente, por su parte, vestirá un clásico chaqué durante la ceremonia, que dará paso a un estilismo más relajado, en tonos tierra, para la fiesta. El dress code también ha sido pensado para el entorno: "21 de junio, la playa, amigos... olvídate de la corbata y los tacones asesinos", han indicado en las invitaciones, apostando por la comodidad con estilo.

La organización del enlace ha corrido a cargo de Alejandra Lacida, de La Madrina Wedding. Claudia no ha dudado en expresar lo importante que ha sido contar con una wedding planner durante este proceso: "No solo es necesaria para ese día, sino para todo el proceso. Me da tranquilidad y paz mental".

Con la emoción a flor de piel, un entorno privilegiado y el recuerdo presente de quienes ya no están, todo apunta a que la boda de Claudia Ula y Vicente Benítez será uno de los eventos más emotivos -y comentados- del verano.