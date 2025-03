Raquel Revuelta: de Miss a Más

Raquel Revuelta (Sevilla, 1967) atendía a su bebé en una habitación del hotel Alcora de Sevilla mientras en la planta baja modelos y diseñadores se afanaban en ajustar los trajes mientras las maquilladoras daban los últimos retoques. Revuelta bajaba corriendo, confiando en que la diminuta Claudia tardase un rato en echarla de menos y la llamaran de nuevo al móvil. Hace 30 años, Raquel inauguraba la Semana Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) con muy pocos medios y todo el entusiasmo del mundo. Tres décadas después, el certamen, que se celebra en el grandioso recinto ferial FIBES de Sevilla, recibe casi 90.000 visitantes y deja un impacto económico de 19 millones de euros en la capital andaluza. Por ello, la empresaria recibió para SIMOF el premio Bandera de Andalucía este 1 de marzo. «Es un honor y motivo de orgullo que me hace rememorar y volver atrás y mirar todo lo que hemos conseguido. Entonces era joven, apasionada, valiente y ambiciosa en el mejor de los sentidos. Quería organizar algo en Andalucía que trascendiese nuestras fronteras. Y lo hemos conseguido», explica Revuelta a LA RAZÓN.

Raquel Revuelta fue coronada como Miss España en 1989. Fue de ese escogido puñado que supo aprovechar la oportunidad que le dio un certamen hoy en declive pero que entonces suponía la apertura de muchas puertas. Fue modelo y presentadora en TVE y Telecinco, colaboradora de María Teresa Campos, trabajó para la FORTA –años más tardes volvió a la tele, en la Sexta–, viajó a Londres, aprendió mucho y regresó a su ciudad con los ojos abiertos y ganas de comérsela. «Los comienzos fueron arduos, la moda flamenca era un nicho por explorar porque el sector de la moda ni estaba vertebrado: los uniformes de la Seguridad Social estaban mezclados con los diseños de Victorio y Lucchino. Había que empezar a caminar como un niño que se pone de pie. Había que empezar desde el principio, desde cero». Hoy, gracias a su idea, estamos ante una pujante industria en torno al, posiblemente, único traje regional del mundo con pasarela propia. «Ha trascendido el carácter local y lo costumbrista para convertirse en moda, porque conlleva un ejercicio constante de diseño en función de tendencias anuales. Todo es manufacturado, es el nuevo lujo, lo más exclusivo hoy es lo artesano. Es una moda que bebe y se inspira en lo religioso, en lo taurino, en nuestras peculiaridades, lo que nos diferencia del resto del mundo».

El fallecimiento de su marido

Raquel se casó con el abogado y empresario Miguel Ángel Jiménez en septiembre de 1994 y tuvo con él tres hijos: Claudia, Miki y Nicolás. Fueron felices a lo largo de casi 15 años y aunque se divorciaron en 2009 siempre mantuvieron una muy buena relación. Desgraciadamente, en febrero de 2020 Miguel Ángel falleció en el quirófano a causa de las complicaciones surgidas en una operación cardiaca. Miguel Ángel hubiera sido feliz acompañando a Claudia al altar: la joven, directora de marketing y comunicación para España y Portugal de una multinacional hotelera, contraerá matrimonio con Vicente Benítez el próximo 21 de junio en Zahara de los Atunes. En casa están atacados y emocionados a partes iguales: «Hay muchos nervios porque estamos a escasos dos meses y medio y quedan flecos. Pero está siendo muy emocionante para esta familia, es algo muy especial, la primera boda en familia». Revuelta está encantadísima con su atractivo yerno («Es un hombre excepcional y adoro su historia de amor, se conocen desde el colegio. Imagínate que tenga un desenlace así, es lo más bonito que le podría ocurrir»). Y, por supuesto, está deseando que la hagan pronto abuela: «Me apetece muchísimo ser una abuela en plenas facultades. Y además me enorgullece el término abuela. Es como la extensión de tu hija y debe ser un sentimiento... Todas las abuelas dicen que es incluso más emotivo».

Raquel Revuelta ganadora de Miss España 1989 Tiempo Tiempo

Y cuando Raquel se está deshaciendo en emociones sucede algo digno de una comedia teatral: «¿Eh? ¡Mi hija me está grabando! Dice ‘‘me está embarazando y no me he casado todavía’’ (risas). ¿Pues no me la encuentro con el móvil ahí escondida grabándome? (Risas)».

Nicolás, el pequeño (24) decidió conocer mundo y se estableció durante un tiempo en Australia, decisión dura para su madre pero que valora: «Para los jóvenes es fundamental, una experiencia que complementa su formación. Ver otros lugares te abre expectativas y te plantea cuestiones, retos e ideas que no habías considerado antes. Yo lo hice y al volver a casa conseguía verlo todo desde un punto de vista más objetivo».

Claudia también ha vivido fuera. A Miki, el mediano (27), le está costando salir de Sevilla, motivo que no le ha restado empuje: acaba de lanzar Guayabi, su propia marca de ropa, haciendo sentirse muy orgullosa a su madre. Cree que ha heredado su espíritu empresarial. Y es que, además de SIMOF y la agencia de comunicación, eventos y escuela de modelos Doble Erre, Raquel es socia fundadora de AIRE Ancient Baths. El primer spa abrió en la calle del mismo nombre, en el barrio sevillano de Santa Cruz, y hoy tienen delegaciones en Almería, Barcelona, Vallromanes, Copenhague, Londres, Nueva York y Chicago a lo largo de 2025 abrirán en Toronto y a continuación, Los Ángeles. «Comenzamos en una casa palacio del XVI y al excavar para construir las piscinas, comenzaron a aparecer ruinas y asentamientos antiguos. Tuvimos que parar durante dos años. Hemos pasado distintas etapas pero hoy probablemente seamos el grupo de spa más reconocido a nivel mundial en la fórmula de baños tradicionales», asegura Revuelta.

De nuevo enamorada

Raquel acaba de iniciar una relación con Manuel Mirat, CEO de Vocento, y está muy ilusionada. Le cuesta soltar prenda por respeto a la intimidad de la otra persona. Pero nos confirma que es feliz. «Si analizamos toda la vida recorrida, el padre de mis hijos ha sido el hombre más importante en ella: con él creé un proyecto y fui madre, invertí mi entusiasmo, emoción, esfuerzo… Las relaciones posteriores una las tiene con la intención de que sean más o menos definitivas, pero no tienen por qué serlo. Son etapas, como cuando decides dar un giro en tu vida y hacerte diseñadora de interiores o ponerte a estudiar otra carrera. Cuando empiezo una relación, se trata de un nuevo capítulo de mi vida que empiezo escribir. Y que ojalá dure mucho. Pero hasta ahí te puedo contar».

Raquel Revuelta y Manuel Mirat en ARCO Gtres

Masaje en ARCO

No se ocultan. El afortunado es Manuel Mirat, y con él se dejó ver Raquel Revuelta, que lucía el cabello con tintes cobrizos, en la reciente Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO). La nueva pareja derrochó complicidad durante la visita a la la muestra. Ella está muy ilusionada en esta nueva relación. Manuel, de 55 años y nacido en Cáceres, estuvo en todo momento pendiente de la exitosa empresaria, incluso se paró en medio de ARCO para darle un masaje en la espalda a su chica. Manuel Mirat asumió en noviembre de 2024 el timón de Vocento, llevando su instinto financiero y su olfato digital a uno de los grupos con más solera del periodismo español.

[[H2:Sus primeros «tropiezos» televisivos]]

Miss España 1989 fue elegida el 8 de Octubre de ese año en la villa de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). Raquel Revuelta, de 22 años y estudiante de Turismo, recibió la corona de Eva Pedraza. En 1990 viajó a Los Ángeles como representante española en Miss Universo 1990, que ganó la noruega Mona Grudt. En aquellos años, ser Miss España suponía una ocasión formidable para abrirse camino en el mundo de la imagen. Y ella lo hizo: se coló en televisión con desparpajo y participó en «Esta es su casa», presentó «Olé tus vídeos» e incluso hizo un pequeño papel de actriz en «Compuesta y sin novio», con Lina Morgan. Aquella etapa televisiva produjo la memorable imitación que Paco León interpretaba en el programa «Homo Zapping». «Jamás me sentó mal. Recuerdo perfectamente el momento que fui consciente de que me estaban imitando y me pareció anecdótico. No me ofendió en absoluto, sino todo lo contrario: me hacía llegar a un público joven que no me había conocido como modelo o presentadora, incluidos los amigos de mis hijos. Es más, con el tiempo entendí que son los profesionales notables dentro del panorama nacional los que son imitados (risas). Siempre lo he llevado bien».