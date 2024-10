Roca Rey: Tomás Páramo, Victoria Federica o María Pombo son mi familia española"

Quién diría que el mundo de los influencers y el de los toros tendría un punto de unión. Pero Roca Rey ha querido reaparecer en Madrid tras su cogida en Las Ventas para participar en los premios Forbes Best Content Creators 2024. Con una actitud muy positiva, aunque aún cojeando levemente. Eso sí, del brazo de su novia, la mexicana Marina Díaz. Si bien no posaron aún juntos en el photocall, sí que llegaron juntos al evento y después se los pudo ver en actitud muy cariñosa. “Recuperándome poco a poco de la pierna, pero la verdad es que va más rápido de lo que esperaba, estoy muy agradecido a los doctores”, dijo a LA RAZÓN.

El diestro acudió al evento con una misión importante, entregar el galardón a sus amigos Tomás Páramo y María G. de Jaime, por el excelente trabajo realizado con su firma, Himba.

Dicen que los amigos son la familia que uno elige, y eso es lo que siente Roca Rey con su pandilla en Madrid: “Hay días en los que uno no puede faltar en la vida, y hoy ha sido uno de ellos. Aunque me esté recuperando no podía dejar de entregarles este premio a Tomás y María. Hay amigos que se convierten en familia, la familia que uno elige. Yo llegué a España sin conocer a casi nadie, y ellos, junto con Pablo Castellano, María Pombo o Victoria Federica se han convertido en mi familia española. Nuestros mundos son muy diferentes, pero yo les explico de mi profesión, y ellos de la suya. Al final lo importante es que compartimos unos mismos valores”.

Roca Rey junto a su novia Marina Díaz en los premios Forbes Best Content Creators 2024 Gtres

Eso sí, el torero tiene claro que el mundo de las redes sociales no es lo suyo: “Yo en el ruedo estoy más libre y feliz”. Pero dejando al lado el mundo influencer, en una semana muy literaria con los Premios Planeta, Roca Rey nos comenta que acaba de leerse por segunda vez ‘Juan Belmonte, matador de toros’ de Manuel Chaves Nogales.