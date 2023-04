Los trucos de Penélope Cruz para llegar a los 49 espectacular

Penélope Cruzcumple hoy 49 años ¡y no lo parece! La musa de Pedro Almodóvar llega casi a la mitad de siglo más espectacular que nunca. Y aunque no sigue dietas radicales sí confiesa algunos cuidados especiales que podrían ser la clave de su belleza.

Según revela la revista Telva, Pe es fan del "dry brushing", una técnica de exfoliación corporal, con grandes beneficios para la circulación y para suavizar la antiestética celulitis. Otras celeb como Gwyneth Paltrow son adictas a este tratamiento. Según Penélope Cruz, es un ritual que le "ayuda a eliminar toxinas".

Entre sus confesiones más curiosas, la actriz asegura que toma sal para controlar la presión artrial: "Fue mi cardiólogo quien me dijo que lo hiciera, porque tengo la tensión muy baja. Pero tiene que ser el tipo de sal apropiado".

Sus espectaculares piernas son fruto de muchas horas practicando ballet clásico. Además, la actriz practica cardio y resistencia durante una hora, al menos tres veces por semana. "Si no estoy trabajando, trato de hacer ejercicio por la mañana. Luego desayuno con mi familia, y si es un día de escuela, preparo a mis dos hijos, Leo y Luna, para irnos".

Además practica Bikram yoga. "Ha cambiado mi cuerpo por completo. Estás empapada en sudor durante toda la clase. Son 90 minutos, pero una vez superados 60, los últimos 30 son más fáciles", explicaba a InStyle.

A la revista Elle confesaba que "necesito siete u ocho horas de sueño por la noche". Descanso y meditación (que practica dos veces por semana), palabras clave para controlar la ansiedad y prevenir el envejecimiento.

Con respecto a su dieta, la actriz asegura no seguir ninguna dieta en concreto aunque es fan de la "comida orgánica y saludable". "También tomo algunos suplementos naturales y bebo un batido de proteínas orgánicas. Me encanta el café arábica orgánico con leche de almendras, pero no tomo más de dos al día", explicó Penélope Cruz a Elle Canadá.