La última cita furtiva de María José Suárez e Iker Casillas por Madrid

María José Suárez está encantada de la vida. Se lo está pasando en grande, después de haber llorado mares y sufrido muchísimo con su último batacazo sentimental. Después de tres años de amor junto a Álvaro Muñoz Escassi descubre que lo suyo era una relación abierta y otras personas, hombres y mujeres, podían participar de él. Fue un escándalo mayúsculo que amenizó la crónica social este verano. El jinete ha pasado por los brazos de Hiba Abouk y otras féminas estas semanas, hasta que finalmente ha encontrado el amor en Sheila Casas, hermanas de los afamados Óscar y Mario Casas. Pero la que fuese Miss España tampoco ha perdido el tiempo. Son varios los hombres con los que se le ha visto acompañada estos meses, alguno siendo tan solo amigo, otros su exmarido con el que guarda buen trato, pero también Iker Casillas. Con el guardameta está haciendo mucho ruido últimamente, aunque parece que la intención de ambos es alejar la atención mediática de sus citas. Las cuales continúan…

María José Suárez e Iker Casillas Revista SEMANA

Tanto él como ella han repetido una y otra vez que lo suyo es estrictamente una amistad, que se conocen desde hace muchos años y que no hay nada romántico entre ellos. Sin embargo, parece que el público se resiste a creérselo del todo y ellos no ayudan a despejar las dudas existentes, pues siguen teniendo encuentros que resultan sospechosos a ojos de terceros. Así ha vuelto a suceder con su enésima cita furtiva, de la cual han trascendido detalles en primicia gracias a Beatriz Cortázar desde ‘Informalia’: “Miércoles por la noche. El restaurante Los Gallos de Madrid tiene doble plan, porque además de cenar los miércoles, los comensales pueden bajar al salón donde hay música en directo y mucho karaoke. Lo saben muchos que se reservan para ese día y por eso ayer acudieron a ese lugar Iker Casillas y la modelo María José Suárez”, escribe la periodista.

Ninguno de los dos parece tener interés especial en esconderse de los objetivos de los paparazzi. No tienen miedo a qué dirán, pues no deben rendir cuentas con nadie. Pero especialmente se muestran sin reparos, porque defienden a capa y espada su amistad, sin dar visos de que vayan a dar el paso de convertirse en pareja. Es más, durante su velada en el local situado en la madrileña calle Jorge Juan, les acompañaban tres amigos más, dos chicos y una chica. Así, el grupo de cinco que conforman el futbolista, la modelo y sus tres acompañantes terminaron la velada tomándose una copa en el restaurante Amazónico, que ameniza las veladas cuando cae la noche con la música del momento. Después, cada uno a su casa y sin dar señales de que entre ellos exista cualquier vínculo romántico. Ni besos, ni arrumacos. Al menos no a ojos indiscretos, pues se movían en una de las zonas más elitistas de la capital, donde suelen hacer guardia los paparazzi en busca de material para el kiosco rosa.