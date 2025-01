La amante de Álvaro Muñoz Escassi desvela cómo fueron sus "siete u ocho horas" de pasión

Este martes, en medio de la preocupación por el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ han reservado un hueco a otra cuestión. Quizá no es tan actual, pues la bomba estalló en verano, pero continúa coleando, generando fuertes quebraderos de cabeza en su protagonista, Álvaro Muñoz Escassi. Ahora enamorado de Sheila Casas y dispuesto a no cometer los errores del pasado, aquellos que precipitaron su final con María José Suárez. Unos errores que le costará olvidar. No solo porque su infidelidad con Valeri Cuellar ha llegado a los tribunales, donde él le acusa de chantaje y ella de revelación de secretos. También porque la joven transexual, que se define como scort, ha charlado en el paltó del heredero de ‘Sálvame’ para hablar a corazón abierto con María Patiño.

Valeri Cuéllar Cedida

De primeras, se explica cómo surgió su relación a través de redes sociales, donde se intercambiaron ‘me gustas’ desde el mes de febrero. No se hablaba de sexo. Todavía. Ella vivía en Valladolid, pero hace una excursión a Madrid para conocerle, después de que le enviase 80 euros por Bizum para costearse el billete del trayecto de una hora. Ahí se produjo el primer encuentro sexual. El jinete sabía que su amiga se dedicaba a ser scort. Reconoce que desde el momento en el que solicitó sus servicios hasta que llegó a su encuentro no se habló de tarifas, pero se entendía que no regalaría su trabajo por muy famosos que fuese: “Yo le iba a hablar de eso, pero él no me dejaba hablar. Las conversaciones que enseñé en el juzgado muestra donde yo le cogía y le iba a hablar de algo y él no me dejaba hablar, porque solamente quería que llegara y que llegará y llegará. Estaba a su rollo”.

“Llegué a su casa y él súper amable. Me trató súper bien. Me atendió súper bien. Me trató bien en el momento, súper espectacular el tío en el momento”, asegura Valeri, que reconoce que Álvaro Muñoz Escassi le ofreció tomar algo y “había buen rollo en todo momento, porque el tío no es antipático. Te hace reír por todo”. Aquí a María Patiño le entran las prisas por saber qué sucedió en “el momento de la pasión”, a lo que la invitada prefiere poner un velo de discreción, al considerarlo algo íntimo. El tiempo que asegura que permaneció con él fue entre siete u ocho horas, en las que “pasó de todo”, además de hablar. La insistencia de la presentadora por saber los detalles más jugosos le hacen recalcar que sí, que sucedió lo que debía suceder entre un hombre y una scort a esas horas y con la pasión acumulada. “Es un hombre que tiene aguante”, asegura Patiño, para ver si saca más información a su entrevistada. No lo conseguía.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Valeri ha reconocido que en su encuentro con Álvaro Muñoz Escassi participó María José Suárez. Eso sí, la modelo lo hizo llamando a su novio por teléfono. En ese instante él se apartó, mandó a su amiga bajar el volumen de la música y permanecer en silencio. Asegura que no pudo escuchar lo que hablaron, solo que el jinete tenía que salir de viaje, lo que resultó ser una excusa, pues continuó disfrutando de su compañía. Y sus servicios. Así, en torno a las 15 horas de la tarde, la ex Miss España volvió a llamarle, pero esta vez con vídeollamada, sin que él se percatase. De poco sirvió que abriese las ventanas para que entrase el ruido del tráfico, porque ella se percató: “Estás en vídeollamada y estás en tu casa”. Ahí es cuando el jinete le cuelga el teléfono, al verse pillado. Comenzó a recoger sus cosas nervioso, por lo que se olvidó darle los 200 euros por hora, deuda que asciende a 1.500 euros. Solo le pagó el transporte. A todo esto, María Patiño no atiende a su testimonio, sigue aluciando que con la fama que arrastra el protagonista de conquistador, que su amiga le ponga tan mala nota: ¿Siete horas y solo le pones un tres? ¿Siete horas y un tres?”, repite una y otra vez tratando de asimilarlo.