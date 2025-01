Álvaro Muñoz Escassi grita su amor por Sheila Casas y confiesa que errores del pasado

Álvaro Muñoz Escassi es ahora un hombre enamorado, después de haber pasado un verano señalado públicamente. Se le ha acusado de muchas cosas este tiempo, aunque es cierto que la fama de conquistador y de infiel la lleva arrastrando desde hace décadas. Pero quizá el escándalo que ha protagonizado con María José Suárez, con la que rompía tras tres años de amor, haya supuesto un tachón indeseado en su historial. Él creía que tenía una relación abierta con la modelo y por eso invitaba a terceras personas a sus juegos de alcoba. Se confundía al parecer. Rompieron y el jinete refugió sus penas en brazos de otras mujeres, como Hiba Abouk, quien ahora está con Antonio Revilla. El colaborador de ‘TardeAR’ se alegra por su ex, pues él también ha encontrado el amor en Sheila Casas, hermana de los afamados actores Óscar y Mario Casas.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se funden en un abrazo Gtres

Desde que coincidieran el pasado mes de septiembre en el plató de Ana Rosa Quintana se han convertido en inseparables. El jinete cierra el convulso 2024 enamorado y habiendo convencido a una nueva mujer de que con ella no cometerá los errores del pasado. Esta vez está dispuesto a hacer las cosas bien. Ya no oculta su amor, después de que fuesen pillados comiéndose a besos por las calles de Madrid y que hayan confirmado que entre ellos ha surgido la llama de la pasión, pero también el compromiso de un futuro en común. Puestos en materia, para comenzar el 2025 dejando las cosas claras, Álvaro Muñoz Escassi ha querido redactar un escrito en la que expresa lo que siente por su amada. También hace el solemne juramento de no tropezar más veces con esa piedra que siempre le hizo arruinar sus anteriores historias de amor, pues con ella será todo bien distinto. Al menos ese es el propósito de Año Nuevo.

Con una fotografía de ambos fundidos en un tierno abrazo, el jinete se ha puesto tierno a la hora de escribir: “Empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida”. Comienza fuerte, pues tan contundente declaración podría remover en sus adentros a sus muchas exnovias, incluso exmujeres, quienes han estado dedicándole años, sin lograr ese sentimiento que atesora ahora por Sheila Casas en solo dos meses. Pero además ella le ha hecho entender que toda la vida ha tomado malas decisiones en cuanto al amor: “Contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien”. Quizá, una de las más bonitas declaraciones, que remata con un sincero “gracias por apostar por mí. Te amo”. Y es que sabe que no es sencillo encontrar ahora a una persona que esté dispuesta confiar en él con el pasado convulso que arrastra o poner la mano en el fuego al asegurar que no volverá a suceder.

Pero Álvaro Muñoz Escassi está siendo correspondido, como así ha dejado constancia la propia Sheila Casas al responderle: “Gracias por todas las risas, por todos esos momentos cargados de ilusión, por preocuparte por mí, por cuidarme y por intentar que AMBOS seamos un poquito mejor cada día y no permitir que el orgullo frene los días”, le dedicaba ella. Y es que ha adoptado el compromiso de hacer igualmente las cosas, de darse la oportunidad de enmendar los errores del pasado y poder demostrar que se ha aprendido las lecciones que la vida se había propuesto. Un trabajo que no es exclusivo del jinete, dado que los cimientos de la relación deben ser debidamente colocados por ambos para que cuando lleguen tempestades, que vendrán, no se derrumben fácilmente: “Así que… ¿nos quedamos un ratito más?”, emplaza Sheila a seguir probando suerte juntos, al menos, un poco más.