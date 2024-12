Diego Arrabal alerta sobre la salud de Isabel Pantoja con nuevos datos: “Está recibiendo tratamiento. Es crítico”

La salud de Isabel Pantoja lleva meses copando titulares, aunque la artista se esfuerza en no hacer mención alguna sobre lo que le sucede. Son varios los periodistas que han destacado que atraviesa un difícil revés médico que prefiere llevar en la más estricta intimidad. Nadie se atreve a ponerle nombre a su mal, pero sí se destaca que el “diagnóstico es grave”, como así ha hecho el paparazzi Diego Arrabal desde su canal de YouTube. Quien fuese un rostro habitual de los platós de Telecinco hasta que se hizo una criba con sus estrellas para restar polémica a su parrilla, ahora hace lo propio desde su plataforma de vídeos. Aquí informa a su nutrida audiencia de lo que se ha ido enterando en el ejercicio de su profesión, lo que le ha llevado ahora a desvelar qué le pasa a la tonadillera y por qué ha decidido instarse en Madrid. Y es que él tiene claro el motivo por el que ha elegido una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón para iniciar su nueva vida: está cerca de los profesionales médicos que llevan su caso.

El fotógrafo, quien en su día defendiese a Antonio David Flores en sus batallas mediáticas, hasta que se sintió traicionado por él, se muestra contundente a la hora de hablar de Isabel Pantoja. Asegura que está recibiendo un tratamiento en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, donde destaca el reconocimiento del centro por su alta especialización. “Le han seguido compañeros míos, lo que pasa es que no siempre se le ha podido fotografiar o grabar”, excusa el paparazzi el motivo por el que sus visitas al hospital no han visto la luz en el kiosco rosa o en todos los magazines televisivos. “En varias ocasiones hemos dicho que la iban a operar ya (…) y a mí lo que me extraña es que no la hayan operado ya en Madrid”. No quiere pillarse los dedos, pues el tema es delicado, de ahí que en ocasiones hable de “supuesto estado de salud”, a la vez que sentencia que la situación para él varía de “grave” a “crítica” según avanza su explicación.

Diego Arrabal lee el último comunicado de prensa emitido por la propia artista para despejar las dudas sobre su salud. A la vez que muchos afirman que sus fuerzas debilitan, ella se muestra más invencible que nunca en su firme intención de defender su trabajo sobre los escenarios. A pesar de estar encadenando cancelaciones en su gira por el 50 aniversario de su trayectoria musical, quiere despejar los rumores que ponen el foco en su salud. El paparazzi asegura que todo esto es “para disimular un poco”, asegurando que su estado es peor de lo que se quiere hacer ver de cara a la galería. Es más, llega a dar datos como una supuesta inflamación que los médicos le habrían detectado o el presunto riesgo de coágulos sanguíneos a los que se enfrenta como principal riesgo a evitar. Pese a todo, anda de puntillas sobre el tema ante el miedo a posibles represalias por parte del equipo legal de la protagonista.

Pero Diego Arrabal no solo se preocupa por el presunto “diagnóstico grave” que ha recibido Isabel Pantoja. También siente pesar por su dolor emocional, ese que es más complicado sanar y en el que lleva años muy afectada la tonadillera. Lo define como aislamiento emocional, al verla alejada de sus seres queridos, como son sus hijos y ahora también Anabel Pantoja, además de las ausencias que se hacen más pesadas en Navidad a la hora de disponer la mesa en las grandes citas. Son muchos a los que echar de menos, unos porque partieron y otros porque no esperan su regreso, pero quizá sea el peor momento para sentirse sola. Algo que el fotógrafo pone de relieve, destacando que su situación médica podría ser más llevadera con la compañía de los que un día formaron parte de sus seres queridos, aunque ahora no gocen todos de tal consideración.