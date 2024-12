Última hora: Raphael pasará Nochebuena y Navidad en el hospital

Aunque se rumoreaba que Raphael podría recibir el alta en las próximas horas, su hijo Jacobo ha desvelado que el artista continuará ingresado en el hospital 12 de octubre de Madrid y pasará Nochebuena y el día de Navidad hospitalizado.

Jacobo Martos visita a su padre en el hospital SERGIO PEREZ Agencia EFE

"Le han estado haciendo pruebas. Lo que sí os puedo contar es que va a pasar aquí mañana y pasado y ya a partir del jueves veremos si hay más pruebas o no, pero el jueves decidirán los médicos si se va el jueves, el viernes, pero Nochebuena y Navidad las pasará aquí", ha confirmado Jacobo ante las cámaras, con cierta resignación.

Raphael, uno de los invitados al homenaje de María Teresa Campos GTRES

Sobre cómo se ha tomado el artista esta noticia, su hijo ha desvelado que "está esperando como ayer, como anteayer, a que le dejen salir y ya está. Pero vamos, que el pasar aquí estos días no es ningún drama y estamos todos muy tranquilos. Mi madre muy bien y nosotros también, ya me veis muy tranquilo".

"Ya ha superado lo de la cancelación de sus conciertos, le fastidió al principio pero al final es lo de menos, al final es que esté bien, que cuando se vaya a casa esté perfecto y que bueno, que eso cuando lo digan los médicos y ya está", ha añadido Jacobo.

Muy sincero, agradeciendo el "maravilloso" trabajo de la Sanidad Pública de este país, motivo por el que tenemos que estar orgullosos, ha reconocido que no sabe por qué le están haciendo tantas pruebas "porque yo no entiendo de medicina. Un día es una resonancia, otro día es un no sé qué... Tampoco os puedo contar nada". "O sea, yo creo que para eso tendrá que haber en su momento un comunicado médico que explique todo lo que han hecho. Pero bueno, lo importante es que él también, por el historial que tiene médico, pues tendrán que estar muy seguros de que está bien y no mandarle a casa para que al día siguiente vuelva", ha finalizado sobre el asunto Jacobo.