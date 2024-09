Vicky Martín Berrocal vive su «soltería de oro»

Vicky Martín Berrocal disfruta el verano en compañía de amigos después de una primavera de lo más agitada en lo sentimental. Su relación con el empresario Enrique Solís copó las portadas de la prensa rosa después de ser pillados besándose en Madrid. Aunque eran amigos desde hacía años, el amor prendió en ellos para convertirse en la pareja del momento. Su relación comenzó tras coincidir en el cumpleaños de un amigo común, donde a juzgar por quienes estaban presentes, la complicidad y conexión entre ambos era más que evidente. La velada, que coincidió con el día de San Valentín, se alargó y ambos terminaron en un concierto en una conocida sala de la capital. Era el inicio de la relación entre la colaboradora televisiva y el hijo de Carmen Tello. Tras ser portada de la revista «Diez Minutos», tanto la diseñadora como el empresario hotelero se mostraban felices, pero intentando de no poner etiquetas a su incipiente amor. En su actitud sosegada tenía mucho que ver las relaciones anteriores de ambos. La última relación de la onubense fue un salto al vacío. Vicky, que cumplió en marzo 51 años, lo dejó todo por amor y se mudó a vivir a Portugal con el empresario Joao Viegas, hasta su ruptura definitiva en 2022. «Vivía en una jaula de oro y, aunque me gustaba el pájaro, me sentía encerrada. Yo necesito actividad», reconocía la diseñadora tras su ruptura. La última relación de Enrique Solís, por su parte, databa de 2023. El empresario vivió una historia de amor con la influencer Alejandra Domínguez, con la que compartió cuatro años de amor. El suyo fue un amor casi adolescente. Ambos se conocían desde el colegio y, con el tiempo su amistad se convirtió en una sólida relación de pareja, hasta que en enero de 2023 rompieron de forma amistosa. En su curriculum, Solís también tuvo un «affaire» con Tamara Falcó, de la que sigue siendo amigo a día de hoy.

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal lucen looks similares en su escapada a Marbella Gtres

Vicky pasa su verano post ruptura, repartiendo su tiempo entre Cádiz, Marbella y las Baleares. Su primera parada fue en El Palmar (Cádiz), en la casa de su amigo Borja Vázquez, fundador y presidente de la firma de moda Scalpers. Desde allí, el 8 de agosto voló a Mallorca para asistir a una cita muy especial. Se reunió con el artista mallorquín Domingo Zapata, antigua pareja de Vicky y uno de los hombres más importantes en la vida de la onubense. Junto a él asistió a la II Corrida Toros Zapatista en la plaza de toros de Palma, un evento taurino que celebró el 95 aniversario con pinturas del artista decorando los tendidos e incluso los trajes de luces de los matadores de la terna, Roca Rey, José María Manzanares y Sebastián Castella. Vicky aprovecha el verano para desconectar pero no del todo. La ex de Manuel Díaz «El Cordobés» compagina la playa y el sol del Mediterráneo con incursiones en sus redes sociales, donde comparte recetas y estilismos con sus 1,3 millones de seguidores. Su presencia en redes en los últimos tiempos se ha multiplicado, especialmente desde su incursión en el mundo del videopódcast, con «A solas... con Vicky Martín Berrocal», la videoentrevista donde sienta con algunos de sus mejores amigos para «conversar sobre la vida».La diseñadora aprovecha su amplia agenda para entrevistar a personalidades poco accesibles, desde Nathy Peluso a Amaia Salamanca, pasando por Victoria Federica, en su primera entrevista pública concedida. El éxito de audiencia online es rotundo. En su tercera temporada, Vicky ha sido galardonada como Mejor Pódcast Revelación en los III Premios Ondas Globales del Pódcast.

Victoria Federica y su look en el podcast de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

La onubense explota su tirón en las redes en lo que los expertos consideran un cambio en las últimos tiempos. Aseguran que la diseñadora se encuentra en su «prime», y que ha subido enteros el listón estético de su imagen, derrochando belleza y glamour. Un «glow up revenge»(brillo de venganza), según algunos, dirigido a su ex, Enrique Solís.

Triunfa en los negocios

Verdad o ensoñación, el éxito en su vida, amores aparte, es más que evidente. Vicky Martín Berrocal es, desde 2016, socia única de White and brilliant SL, la empresa a través de la gestiona su carrera como diseñadora de moda. Dedicada a la confección de prendas de vestir y accesorios y a la fabricación de artículos de bisutería y perfumería, Vicky Martín Berrocal compagina su cargo directivo con Alfonso Vivancos, (dueño de la firma Scalpers) que figura como presidente de la sociedad, con un 33% de las acciones de la empresa y Jaime Bergel, directivo y amigo de la diseñadora de moda con amplia experiencia en el mundo de la empresa que, a través de la sociedad Trendsetters Investments I SL, controla el 46% de la empresa.

Vicky Martín Berrocal con vestido de su firma. @vickymartinberrocal

La sociedad, radicada en Sevilla, facturó el último ejercicio declarado 3,8 millones de euros, con un beneficio tras impuestos de casi 110.000 euros. La sociedad acumula, además, activos por valor de 2,5 millones de euros. Su facturación da idea de lo que ha sido el éxito como diseñadora de Vicky en los últimos años. La sociedad encadena ejercicios millonarios desde hace 2021, año en que consiguió multiplicar por dos su facturación con respecto al año anterior con unas ventas de 2,3 millones de euros. La expansión de la marca sigue un ritmo imparable. Con puntos de venta en Sevilla, Madrid, Valencia y Murcia, la marca «Victoria» abrió en enero de este año su quinta tienda en Málaga.

Una carrera fulgurante

En la última década, Martín Berrocal se ha labrado una carrera como diseñadora, consiguiendo hacerse un hueco en la industria textil española. Al acabar sus estudios, se licenció en Marketing y Ciencias Empresariales. Sus inicios nada tienen que ver con la moda. Vicky comenzó como representante de toreros. Allí conoció a su exmarido, Manuel Díaz «El Cordobés», y, al separarse, decidió especializarse en moda. Tras unos inicios en los que aprendió el oficio de la mano de Ángel Schlesser, la empresaria decidió sacar su propia colección de trajes de flamenca. El éxito la llevó a expandir su negocio, conquistando la industria con su propia firma: Victoria. Bajo esta enseña comenzó a vender moda nupcial y de fiesta. Para ello se asoció con el consejero delegado de la marca Scalpers, Alfonso Vivancos, y con el exdirectivo de Goldman Sachs y Merrill Lynch, Jaime Bergel.